Birkózás: vasárnap startol az U20-as világbajnokság Pozsonyban

Bő egy hónappal a szkopjei Európa-bajnokság után – amely egy aranyat és két bronzot hozott magyar szempontból – vasárnap már a pozsonyi világbajnokságon lesz jelenése a legjobb hazai U20-as birkózóknak. A magyar juniorválogatottat nyolc-nyolc kötött- és szabadfogású mellett hat női versenyző képviseli majd a szlovák fővárosban.

A legvérmesebb reményeink kötöttfogásban lehetnek, miután két Eb-érmesünk is ott lesz az indulók között.

Az ESMTK-KIMBA 19 éves kiválósága, Zsitovoz Petro (67 kg) regnáló U20-as Európa-bajnokként várhatja a vb-t, amelyen ugyancsak majd az éremesélyesek közé tartozik. Szintúgy sokra hivatott az U23-as Eb-ezüst- és vb-bronzérmes nehézsúlyú ígéret, László Koppány (FTC-KIMBA), aki a nyár elején Szkopjéban a dobogó harmadik fokára állhatott fel a junior Eb-n.

A lányoknál elsősorban U20-as Eb- és U17-es vb-bronzérmes Kapuvári Liliánától (57 kg; UTE-KIMBA), illetve a szintén U17-es vb-harmadik Báger Barbarától (62 kg; Cegléd VSE-KIMBA) számíthatunk igazán jó szereplésre, vagyis arra, hogy akár az éremmeccsekig is képesek lehetnek eljutni.

László Koppány az U20-as Eb-bronza után a vb-n is éremesélyesként szerepelhet Pozsonyban Forrás: UWW/MBSZ

A szabadfogásúak közül hárman (László Mózes, Szilágyi Dániel és Varga Máté Bendegúz) is ötödikek lettek az észak-macedóniai Eb-n, s természetesen mindannyian bekerültek a vb-csapatba is.

A versenyprogram vasárnap a kötöttfogásúak küzdelmeivel rajtol, majd keddtől a lányok folytatják, csütörtöktől pedig a szabadfogásúak következnek.

A tavalyi, szamokovi U20-as világbajnokságon Terék Gerda révén egy bronzéremmel zártak a mieink.

Az idén Pozsonyban szintén joggal bízhatunk benne, hogy nem fognak üres kézzel végezni a magyarok.

Alapvetően két érem lehet reális elvárás a magyar küldöttségtől a mostani vb-n.

U20-AS VILÁGBAJNOKSÁG, POZSONY

A magyar vb-csapat:

Kötöttfogás:

63 kg: Fige Levente

67 kg: Zsitovoz Petro

72 kg: Toplak Barna

77 kg: Toplak Zalán

82 kg: Szinay Szabolcs

87 kg: Varga Zalán

97 kg: Vitai Vendel

130 kg: László Koppány Simon



Női birkózás:

53 kg: Németh Szonja

57 kg: Kapuvári Liliána

59 kg: Balázs Éda

62 kg: Báger Barbara

65 kg: Pupp Viktória

72 kg: Müller Petra



Szabadfogás:

57 kg: Baráth Károly

65 kg: László Mózes

70 kg: Arszunkaev Ahmad

74 kg: Varga Máté Bendegúz

79 kg: Takács Arnold

92 kg: Soliman Youssef

97 kg: Erdélyi Róbert

125 kg: Szilágyi Dániel

(Kiemelt képen: a pesterzsébeti Zsitovoz Petro U20-as Eb-győztesként léphet szőnyegre a korosztály vb-jén Forrás: UWW/MBSZ)