Birkózás: vasárnap startol az U20-as világbajnokság Pozsonyban
Bő egy hónappal a szkopjei Európa-bajnokság után – amely egy aranyat és két bronzot hozott magyar szempontból – vasárnap már a pozsonyi világbajnokságon lesz jelenése a legjobb hazai U20-as birkózóknak. A magyar juniorválogatottat nyolc-nyolc kötött- és szabadfogású mellett hat női versenyző képviseli majd a szlovák fővárosban.
A legvérmesebb reményeink kötöttfogásban lehetnek, miután két Eb-érmesünk is ott lesz az indulók között.
Az ESMTK-KIMBA 19 éves kiválósága, Zsitovoz Petro (67 kg) regnáló U20-as Európa-bajnokként várhatja a vb-t, amelyen ugyancsak majd az éremesélyesek közé tartozik. Szintúgy sokra hivatott az U23-as Eb-ezüst- és vb-bronzérmes nehézsúlyú ígéret, László Koppány (FTC-KIMBA), aki a nyár elején Szkopjéban a dobogó harmadik fokára állhatott fel a junior Eb-n.
A lányoknál elsősorban U20-as Eb- és U17-es vb-bronzérmes Kapuvári Liliánától (57 kg; UTE-KIMBA), illetve a szintén U17-es vb-harmadik Báger Barbarától (62 kg; Cegléd VSE-KIMBA) számíthatunk igazán jó szereplésre, vagyis arra, hogy akár az éremmeccsekig is képesek lehetnek eljutni.
A szabadfogásúak közül hárman (László Mózes, Szilágyi Dániel és Varga Máté Bendegúz) is ötödikek lettek az észak-macedóniai Eb-n, s természetesen mindannyian bekerültek a vb-csapatba is.
A versenyprogram vasárnap a kötöttfogásúak küzdelmeivel rajtol, majd keddtől a lányok folytatják, csütörtöktől pedig a szabadfogásúak következnek.
A tavalyi, szamokovi U20-as világbajnokságon Terék Gerda révén egy bronzéremmel zártak a mieink.
Az idén Pozsonyban szintén joggal bízhatunk benne, hogy nem fognak üres kézzel végezni a magyarok.
Alapvetően két érem lehet reális elvárás a magyar küldöttségtől a mostani vb-n.
A magyar vb-csapat:
Kötöttfogás:
63 kg: Fige Levente
67 kg: Zsitovoz Petro
72 kg: Toplak Barna
77 kg: Toplak Zalán
82 kg: Szinay Szabolcs
87 kg: Varga Zalán
97 kg: Vitai Vendel
130 kg: László Koppány Simon
Női birkózás:
53 kg: Németh Szonja
57 kg: Kapuvári Liliána
59 kg: Balázs Éda
62 kg: Báger Barbara
65 kg: Pupp Viktória
72 kg: Müller Petra
Szabadfogás:
57 kg: Baráth Károly
65 kg: László Mózes
70 kg: Arszunkaev Ahmad
74 kg: Varga Máté Bendegúz
79 kg: Takács Arnold
92 kg: Soliman Youssef
97 kg: Erdélyi Róbert
125 kg: Szilágyi Dániel
(Kiemelt képen: a pesterzsébeti Zsitovoz Petro U20-as Eb-győztesként léphet szőnyegre a korosztály vb-jén Forrás: UWW/MBSZ)