Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: a litvánokat is legyőzte az U16-os leányválogatott az Eb-n

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.08.16. 17:59
null
Címkék
U16-os leányválogatott kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
A harmadik csoportmeccsét is megnyerte az U16-os leány kosárlabda-válogatott, amely ezúttal a litvánokat verte 14 ponttal a romániai Európa-bajnokságon.

A szlovénok elleni vereséget, illetve a németek elleni győzelmet követően a magyar lányok vasárnap délután a litvánokkal szemben zárták a csoportkört az U16-os kosárlabdázók romániai Eb-jén.

Meszler Balázs alakulata szinte végig vezetett a meccsen, de igazán nagy előnyre egyszer sem sikerült szert tenni.

Az erős negyedik negyedének köszönhetően a válogatottunk végül behúzta a találkozót, és 83–69-re nyert a harmadik játéknapon.

A magyar együttes legeredményesebbjeként Halasy Enikő 15 pontig jutott.

Ezzel a sikerrel a mieink – a papírforma szerint – csoportmásodikként jutnak tovább az egyenes kieséses szakaszba. A keddi nyolcaddöntőben a csehek vagy a bolgárok várhatnak a magyar lányokra.

U16-OS LEÁNY EURÓPA-BAJNOKSÁG, PITESTI (ROMÁNIA)
Csoportkör, harmadik forduló
Magyarország–Litvánia 83–69 (19–23, 17–23, 19–14, 24–13)
Magyarország: Samson-Érckövi 12, Székely 13/3, Szalai 9/3, Horváth 4, Halasy 15/3. Csere: Forray 12/3, Szentesi -, Mogyoródi 3/3, Pomsár 8, Mara 6, Ujhelyi -, Hölzl-Szabó 1.
Litvánia: Gureviciute 22, Martinkute 11/9, Saunoriute 2, Grunkyte 13, Masiulionyte 8. Csere: Lendziaviciute 6/3, Petkeviciute 5, Gelzinyte -, Brackute 2, Pusinskaite -, Leckauskaite -.

(Kiemelt kép forrása: FIBA)

U16-os leányválogatott kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Vízilabda: győzelemmel kezdték a vb-t az U18-as lányok

Utánpótlássport
1 órája

Vízilabda: ötödik az Eb-n az U20-as férfiválogatott

Utánpótlássport
3 órája

Kajak-kenu: ismét bizonyított a magyar utánpótlás

Utánpótlássport
11 órája

Kosárlabda: javított a németek ellen az U16-os leányválogatott az Eb-n

Utánpótlássport
22 órája

Birkózás: vasárnap startol az U20-as világbajnokság Pozsonyban

Utánpótlássport
Tegnap, 17:38

Vízilabda: az 5. helyért folytatják a magyarok az U20-as férfi Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 14:49

Kosár: a 15. helyet szerezték meg az U16-os fiúk a B-divíziós Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 14:24

Ruff-Nagy Dóra: Készen állok az erős visszatérésre

Kosárlabda
Tegnap, 10:51