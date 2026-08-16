Kosárlabda: a litvánokat is legyőzte az U16-os leányválogatott az Eb-n

A szlovénok elleni vereséget, illetve a németek elleni győzelmet követően a magyar lányok vasárnap délután a litvánokkal szemben zárták a csoportkört az U16-os kosárlabdázók romániai Eb-jén.

Meszler Balázs alakulata szinte végig vezetett a meccsen, de igazán nagy előnyre egyszer sem sikerült szert tenni.

Az erős negyedik negyedének köszönhetően a válogatottunk végül behúzta a találkozót, és 83–69-re nyert a harmadik játéknapon.

A magyar együttes legeredményesebbjeként Halasy Enikő 15 pontig jutott.

Ezzel a sikerrel a mieink – a papírforma szerint – csoportmásodikként jutnak tovább az egyenes kieséses szakaszba. A keddi nyolcaddöntőben a csehek vagy a bolgárok várhatnak a magyar lányokra.

U16-OS LEÁNY EURÓPA-BAJNOKSÁG, PITESTI (ROMÁNIA)

Csoportkör, harmadik forduló

Magyarország–Litvánia 83–69 (19–23, 17–23, 19–14, 24–13)

Magyarország: Samson-Érckövi 12, Székely 13/3, Szalai 9/3, Horváth 4, Halasy 15/3. Csere: Forray 12/3, Szentesi -, Mogyoródi 3/3, Pomsár 8, Mara 6, Ujhelyi -, Hölzl-Szabó 1.

Litvánia: Gureviciute 22, Martinkute 11/9, Saunoriute 2, Grunkyte 13, Masiulionyte 8. Csere: Lendziaviciute 6/3, Petkeviciute 5, Gelzinyte -, Brackute 2, Pusinskaite -, Leckauskaite -.

(Kiemelt kép forrása: FIBA)