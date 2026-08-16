Lovas Világjátékok: Doerfer az 50., Kaizinger az 57. helyen zárt lovastusában

Kaizinger Balázs a díjlovaglást követően 60., Doerfer Noémi a 83. volt, majd a szombati terepversenyben mindketten előreléptek: a második szám után előbbi az 53., utóbbi az 54. helyről várta a vasárnapi folytatást.

A vasárnapi díjugratásban 13, 130 centiméter magas akadályon 16 ugrást kellett teljesíteniük a lovasoknak. A szervezők a hibátlan teljesítményhez 91 másodperces szintidőt határoztak meg, a limitidő pedig 182 másodperc volt.

A magyarok közül az elsőként lovagló Doerfer 84.7 ponttal végül az 50. lett, Kaizinger 101.7 pontja pedig az 57. helyre volt elég az 59 fős mezőnyben. Elsőként Michael Jung (fischerChipmunk FRH) végzett 23 ponttal, az aranyérmes németet két brit követte, Rosalind Canter (Lordships Graffalo) 34.4 ponttal lett második, míg Laura Collett (London 52) 28 ponttal harmadik. Csapatként a britek diadalmaskodtak, az ezüstérem a németeké, a bronzérem az amerikaiaké lett.

Lovastornában a csapatversenyt a németek 9.103 ponttal nyerték a franciák (8.996) és az olaszok (8.771) előtt.

Magyar versenyzők a későbbiekben díjugratásban (vadászugratás), fogathajtásban és para díjlovaglásban lesznek érdekeltek.