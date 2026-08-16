Kajak-kenu: ismét bizonyított a magyar utánpótlás

Továbbra sem kérdés: ha korosztályos kajak-kenu világverseny, akkor magyar sikerhalmozás. Így volt ez az elmúlt években is, és 2026 sem hozott változást a sormintában, az U23-as és ifjúsági világ-, majd Európa-bajnokságon is a küldöttségünk bizonyult a legeredményesebb csapatnak.

Kezdjük az előbbivel: július első felében a kanadai Halifaxben rendezték meg az utánpótlás-vb-t, amelyen összesen huszonhét éremnél állt meg a számláló, tizenegy arany, tíz ezüst, hat bronz elosztásban. A második helyen az öt győzelmet elérő kanadai válogatott zárt, míg a magyaron kívül három másik nemzet tudott legalább tíz érmet gyűjteni, a német (15), a kínai (14) és a spanyol (11).

Két héttel később a korosztályos Európa-bajnokságnak Szeged adott otthont, a fiatalok pedig a hazai pálya előnyét kihasználva (vagy épp a plusz nyomással megbirkózva) ismét utcahosszal nyerték meg az éremtáblázatot: a sportolóink nyakába összesen 11 arany-, 10 ezüst- és 4 bronzmedália került, amivel a tavalyi, rekordot jelentő 34-et nem sikerült megközelíteni, a néhány héttel ezelőtt megrendezett kanadai korosztályos vb produkcióját viszont szinte hibátlanul lemásolták az indulóink, tették ezt ráadásul kimondottan erős mezőnyben, amit az utánpótlás szövetségi kapitány, Kadler Viktor is kiemelt az Utánpótlássportnak adott értékelésében.

A Pető Hanna, Gombás Alíz, Tölgyesi Flóra, Fojt Sára kajaknégyes hajója a szegedi Eb-n Forrás: MKKSZ

„Nagyon sok olyan versenyszám volt, amiben

népesebb és keményebb mezőny gyűlt össze a világbajnoksághoz képest.

Ennek az oka, hogy az Eb-n semleges színekben az orosz és a fehérorosz sportolók is megmérethették magukat, míg Kanadában erre nem volt lehetőségük; ők eredményesen szerepeltek Szegeden. Ez azt jelentette, hogy több esetben is az előfutamokat középfutamok követték, nem lehetett rögtön a döntőbe kvalifikálni" – mondta a honlapunknak Kadler.

A legjobb U23-as kajak-kenusaink ráadásul már nem is indultak ezeken a viadalokon, ők a felnőttvilágkupákon és az Európa-bajnokságon gyűjtögették a dobogós helyezéseket, és erre az augusztus végi világbajnokságon is lesz majd lehetőségük.

(Kiemelt képünkön: a szegedi Eb-csapat Forrás: MKKSZ)