Vízilabda: ötödik az Eb-n az U20-as férfiválogatott

Vasárnap a várnai U20-as férfi vízilabda Európa-bajnokságon a magyar csapat az ötödik helyért játszott a szerbekkel. A két csapat meccse a várakozásoknak megfelelően küzdelmes és kiélezett csatát hozott. A félidőben 8–7-es magyar vezetést könyvelhettünk el, az utolsó negyedben pedig 2:28 perccel a mérkőzés vége előtt háromgólos volt a mieink előnye (14–11). A szerbek azonban innen is döntetlenre tudták menteni a meccset az utolsó másodpercben (14–14).

Az ötméterespárbajban a hetedik körben zárult le,

a szétlövésben a magyarok bizonyultak jobbnak (6–5), így Dabrowski Norbert együttese az ötödik helyen végzett az Európa-bajnokságon.

A tornán a mieink a kiemelt csoportjukban a görögöket 15–15 után ötméteresekkel múlták felül (6–5), majd a horvátoktól (13–14) és az olaszoktól (17–18) egyaránt egygólos vereséget szenvedtek. A keresztjátékban a törökök 21–10-es legyőzése jött, a nyolc között aztán a spanyolok 13–7-re nyertek. Az első helyosztón ismét a görögök következtek, a két csalódott csapat csatáját a magyarok nyerték 17–10-re, és ezután készülhettek a szerbek elleni, Eb-t záró meccsre.

Forrás: MVLSZ

U20-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, VÁRNA

Az 5. helyért

Magyarország–Szerbia 20–19 (4–3, 4–4, 3–3, 3–4, ötméteresekkel: 6–5)

Gól: Balogh B. 6, Benedek M. 3, Monostori S. 2, Tóth A., Simon B., Bella Cs.

(Kiemelt képünkön: Balogh Botond hat gólt lőtt a zárónapon Forrás: EA)