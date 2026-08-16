Strandröplabda Eb: a férfiaknál svéd, a nőknél holland aranyérem

A férfi fináléban a Jacob Hölting Nilsson, Elmer Andersson kettős 2:1-re győzte le a norvégokat, Christian Sörumot és Anders Molt, míg a bronzérem a francia Arnaud Gauthier-Rat, Téo Rotar kettősé lett, akik szintén 2:1-re kerekedtek svéd ellenfelük, David Ahman és Jonatan Hellvig fölé.

A nőknél a döntőben a holland Raisa Schoon és Katja Stam két játszmában bizonyult jobbnak a Sofia Izuzquiza Corulla, Tania Moreno Matveeva spanyol párosnál, míg a bronzérmet a vb-címvédő lett Anastasija Samoilova és Tina Graudina szerezte meg.

Utóbbi mezőnyben Villám Lilla és Kun Stefánia révén 21 év után indult ismét magyar páros: az országos bajnok kettős két vereséggel a 25. helyen zárt.

A győztesek kvótát szereztek országuknak a 2028-as, Los Angeles-i olimpiára.

STRANDRÖPLABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

Férfiak

Döntő

Jacob Hölting Nilsson, Elmer Andersson (svéd)–Christian Sörum, Anders Mol (norvég) 2:1 (18, -18, 10)

A 3. helyért

Arnaud Gauthier-Rat, Téo Rotar (francia)–David Ahman, Jonatan Hellvig (svéd) 2:1 (18, -19, 12)

Nők

Döntő

Raisa Schoon, Katja Stam (holland)–Sofia Izuzquiza Corulla, Tania Moreno Matveeva (spanyol) 2:0 (13, 11)

A 3. helyért

Anastasija Samoilova, Tina Graudina (lett)–Clemence Vieira, Aline Chamereau (francia) 2:1 (-20, 16, 12)