A Barcelona a Basel, a Real Madrid a Schalke ellen aratott sima győzelmet

Az új szerzemények közül Anthony Gordon és Karim Adeyemi is a kezdőcsapatban kapott helyet az FC Barcelona Basel elleni felkészülési mérkőzésén, amelyet a svájci csapat otthonában rendeztek meg. A világbajnok spanyol válogatott játékosai is csatlakoztak a kerethez, így a kapuban Joan García védett, bekerült a kezdőcsapatba Eric García, a kispadon pedig ott volt Dani Olmo, Lamine Yamal és Pau Cubarsí is.

A bázeli kánikulában az első fél órában nem látott gólt a közönség, a 34. percben viszont megszerezte a vezetést a katalán sztárcsapat: a Basel csak kereste a labdát a Barcelona ragyogó támadásánál, amit Adeyemi fejezett be góllal tízméteres lapos lövéssel.

🚨🚨 KARIM ADEYEMI OPENS THE SCORING FOR BARCELONAhttps://t.co/92OXMSiA2Fpic.twitter.com/9M0XdgQxho — Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 16, 2026

Némileg váratlanul még a szünet előtt egyenlített a Basel: a 43. percben Jean Doucoure egy lecsorgó labda után lőtt nagy erővel a kiszolgáltatott Joan García kapujába.

🚨🌍 | GOAL: JEAN DOUCOURE HAS EQUALIZED FOR BASEL! WHAT A GOAL!



Basel 1-1 Barcelona pic.twitter.com/dANBGwaO2A — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) August 16, 2026

A második félidőt gyors góllal kezdte a Barcelona: a 49 .percben Adeyemi a gólja után egy gólpasszt is kiosztott, a támadást a 18 éves egyiptomi tehetség, a szünetben Gordon helyére beállított Hamza Abdelkarim fejezte be közvetlen közelről vérbeli csatármegoldással.

🚨🌍 | GOAL: HAMZA ABDELKARIM GIVES THE LEAD FOR BARCELONA!



Basel 1-2 Barcelona. pic.twitter.com/J7TtET7tpe — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) August 16, 2026

Majd eljött a nagy pillanat: a 65. percben Lamine Yamalt is pályára küldte Flick, akárcsak a másik spanyol világbajnok klasszist, Dani Olmót, pár perccel később pedig Pau Cubarsí is csatlakozott hozzájuk, vagyis a hajrára már igen erős felállásában futballoztak a katalánok. Több se kellett, a 81. percben Yamal máris feliratkozott a góllövők közé, higgadtan értékesítve a megítélt tizenegyest.

🚨🌍 | GOAL: LAMINE YAMAL MAKES IT THREE FOR BARCELONA WITH A PENALTY!



Basel 1-3 Barcelona. pic.twitter.com/fnYVSv6ljX — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) August 16, 2026

Maradt azonban még izgalom a végére, merthogy három perccel később a Basel javára is megítéltek egy tizenegyest, amelyet Kazeem Olaigbe váltott gólra.

🚨🌍 | GOAL: KAZEEM OLAIGBE PULLS ONE BACK FOR BASEL WITH A PENALTY!



Basel 2-3 Barcelona. pic.twitter.com/UZgJ8OMu4z — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) August 16, 2026

A svájciak azonban nem reménykedhettek sokáig a döntetlenben, a Barcelona ugyanis még egyszer megrázta magát, végképp eldöntve a mérkőzést kitámadó ellenfelével szemben. A csereként pályára lépő Jesse Bisiwu nagy pillanatai következtek a Szt. Jakab Parkban, a 18 éves belga szélső előbb a 89. percben talált be a svájciak kapujába tökéletes tekerés után, majd két perccel később is eredményes volt, kialakítva az 5–2-es végeredményt.

Bisiwu első gólja

🚨🌍 | GOAL: SENSATIONAL GOLAZO BY JESSE BISIWU!



Basel 2-4 Barcelona. pic.twitter.com/cc9bQ7q1Tr — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) August 16, 2026

Bisiwu második gólja

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

BASEL (svájci)–FC BARCELONA (spanyol) 2–5 (1–1)

BARCELONA: Joan García (Szczesny, a szünetben) – Espart (Bisiwu, 79.), Gerard Martín, Christensen (Cubarsí, 71.), Balde (Pesquer, a szünetben) – Eric García (Koundé, a szünetben), Bernal (Farinas, 71.), Adeyemi (Tunkara, 79.)– Fermín López (Dani Olmo, 64.), Raphinha (Lamine Yamal, 65.), Gordon (H. Abdelkarim, a szünetben). Vezetőedző: Hansi Flick

Gólszerző: Doucoure (43.), Olaigbe (84. – 11-esből), ill. Adeyemi (34.), Abdelkarim (49.), Lamine Yamal (81. – 11-esből), Bisiwu (89., 90+1.)

A Barcelona ősi riválisa, a Real Madrid is pályára lépett vasárnap, a késő délutáni órákban, méghozzá nem is olyan nagyon messze Bázeltől, Gelsenkirchenben, a Schalke ellen. José Mourinho már-már a legerősebbnek mondható csapatával készült a német gárda ellen, az elejétől fogva játszott Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Ibrahima Konaté, Federico Valverde és Arda Güler, a második félidőben pedig Marc Cucurella, Yan Diomandé és Jude Bellingham is pályára lépett.

A madridiak az eddigi felkészülési mérkőzéseken felemás képet festettek magukról – többek között a múlt héten, a Ferencváros elleni budapesti mérkőzésen –, ám most nem érhette kritika a teljesítményüket – a hatékonyságukat legalábbis semmiképp. Mbappé már a 6. percben megszerezte a vezetést a rózsaszín szerelésben futballozó „királyiaknak”, miután lecsapott egy ajándékba kapott passzra, majd higgadtan a kapuba gurított.

🚨🌍 | GOAL: KYLIAN MBAPPE OPENS THE SCORING FOR REAL MADRID!



Schalke 0-1 Real Madrid. pic.twitter.com/rKmTDbJA3q — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) August 16, 2026

A 20. percben a védelemből előrehúzódó Dean Huijsen növelte a madridi előnyt: a világbajnoki keretből nagy meglepetésre kimaradó spanyol bekk Arda Güler bal oldali szöglete után fejelt a Schalke kapujába.

⚪️ GOL DE DEAN HUIJSEN.



Schalke 0-2 Real Madrid. pic.twitter.com/PHT7toPg2S — Información RMA (@mercadorma_) August 16, 2026

A második játékrészben tovább növelte előnyét a Real Madrid: a már a Groupama Arénában is azonnal eredményes Carlos Espí az 57. percben fejelt a kapuba Álvaro Carreras centerezéséből.

🚨🌍 | GOAL: CARLOS ESPI MAKES IT THREE FOR REAL MADRID!



ALVARO CARRERAS WITH THE ASSIST!



Schalke 0-3 Real Madrid. pic.twitter.com/jvExdSL0pW — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) August 16, 2026

Az egyre összeszedettebbnek tűnő Real Madrid 3–0-ra nyert a Schalke vendégeként.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

SCHALKE (német)–REAL MADRID (spanyol) 0–3 (0–2)

REAL MADRID: Courtois (Lunyin, a szünetben; Volosin, 87.) – Alexander-Arnold (Dumfries, 71.), Konaté (Rüdiger, a szünetben), Huijsen, Carreras (Cucurella, 61.) – Valverde, Bernardo Silva (Jude Bellingham, 61.) – Brahim Diaz (Y. Diomandé, 61.), Arda Güler (Camavinga, a szünetben) – Vinícius Júnior, K. Mbappé (Espí, a szünetben). Vezetőedző: José Mourinho

Gólszerző: K. Mbappé (6.), Huijsen (20.), Espí (57.)