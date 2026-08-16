A Komárom és a DAC szurkolói együtt koszorúztak

A két szurkolótábort hosszú évek óta szoros barátság fűzi egymáshoz. „Egy vérből valók vagyunk” – hirdetik úgy a lila-fehérek, mint a sárga-kék fanatikusok. Nemcsak szóban támogatják egymást, hanem tettekben is. Például májusban a dunaszerdahelyi szurkolók elutaztak Aranyosmarótra, hogy a komáromiakkal együtt szurkolják ki a KFC bennmaradását a legfelső osztályban.

A legutóbbi közös találkozásukkor a komáromiak személyesen is jelezték dunaszerdahelyi barátaiknak azt a kezdeményezést, amelyet vasárnap életre is hívtak: a két szurkolótábor tagjai közösen koszorúztak a ma esti mérkőzés előtt a város központjában, Klapka György szobránál.

„Együtt tisztelegtünk történelmünk, gyökereink és azon értékek előtt, amelyek összekötnek bennünket. Nagyon fontos a hagyomány, a tisztelet, az összetartozás és a testvériség” – vallják a két felvidéki klub szurkolói.

A különböző rigmusok után a két szurkolótábor vezetői elhelyezték a Klapka-szobornál a közös piros-fehér-zöld koszorút, amelyet lila-fehér, illetve sárga-kék szalagok díszítettek. A szalagokon az „Egy vérből valók vagyunk” ikonikus szavak szerepeltek.

A magyar himnusz közös eléneklése után a két tábor sörözni indult, majd együtt vonultak a Komáromi Aréna felé, amely már hosszú ideje kitette a telt ház táblát.

A Komárom–Dunaszerdahely találkozó 19 órakor kezdődik.