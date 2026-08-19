Cselgáncs: kis, de reményteli magyar csapat szerepel az ifjúsági vb-n

Augusztus 20. és 23. között Ecaudor legnagyobb városa, Guayaquil ad otthont az ifjúsági cselgáncsozók idei világbajnokságának, amelyen csütörtöktől két fiú és négy leány versenyző képviseli majd a magyar színeket a hatvan nemzet 463 sportolóját felvonultató rangos mezőnyben.

Júliusban az Ungvári Attila és Bejczi Zsuzsa vezette

magyar ifiválogatott várakozáson felüli jó szereplést produkált a Gran Canarián megrendezett korosztályos Európa-bajnokságon:

Pirbus-Gróf Nóra (40 kg) ezüst-, Nagy Áron (73 kg) és Török Csenge (70 kg) bronzérmet szerzett, míg Mildner Nimród (66 kg) az ötödik helyen végzett.

Utóbbi három fiatal a vb-n is szerepelhet, azonban a mieink közül a nagykanizsai Eb-második Pirbus-Gróf Nóra hiányozni fog az ecuadori seregszemléről, miután a súlya az év haladtával olyannyira megnőtt, hogy a kontinensviadal után már nem vállalta az újabb drasztikus fogyasztást a 40 kilós kategóriába.

Nagy Áron az ifi Eb-bronz után a korosztály vb-jén is bizonyíthat Forrás: EJU

Ahogy a judoinfo.hu is írja, a világbajnokság programja csütörtökön, magyar idő szerint a délutáni órákban kezdődik, a nyitó napon a zalaegerszegi Takács Nóra (40 kg) és a tatai Pápai Stella (48 kg) sikeréért szoríthatunk.

A magyar indulók közül nem említettük még Bartyik Iza Szófiát, aki az idén három ifi Európa-kupáról is éremmel (egy ezüst és két bronz) tért haza, ugyanakkor ezúttal nem az eddig megszokott 57, hanem a 63 kilósok között láthatjuk őt a második napon, pénteken versenyezni.

A szűkös létszám miatt érthetően a csapatversenyben nem vesz majd részt korosztályos válogatottunk.

A tavalyi, szófiai vb-n egy ötödik és három hetedik helyezéssel zártak a mieink.

IFJÚSÁGI VILÁGBAJNOKSÁG, ECUADOR (GUAYAQUIL)

A program:

(*magyar idő szerint)

Augusztus 20., csütörtök

17:00*: selejtezők. 0:00*: érmes mérkőzések, döntők

Fiú 50, 55 és 60 kg

Leány 40, 44 (Takács Nóra, Zalaegerszegi JSE) és 48 kg (Pápai Stella, Tatai AC)



Augusztus 21., péntek

17:00*: selejtezők. 0:00*: érmes mérkőzések, döntők

Fiú 66 (Mildner Nimród, BHSE) és 73 kg (Nagy Áron, Ceglédi VSE)

Leány 52, 57 és 63 kg (Bartyik Iza Szófia, Vasas Judo)



Augusztus 22., szombat

17:00*: selejtezők. 0:00*: érmes mérkőzések, döntők

Fiú 81, 90 és +90 kg

Leány 70 (Török Csenge, Hód Judo SE) és +70 kg



Augusztus 23., vasárnap

17:00*: selejtezők. 0:00*: érmes mérkőzések, döntők

Vegyes csapatverseny (a magyar csapat nem indul)

(Kiemelt képen: Török Csenge Forrás: EJU)