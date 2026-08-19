Cselgáncs: kis, de reményteli magyar csapat szerepel az ifjúsági vb-n
Augusztus 20. és 23. között Ecaudor legnagyobb városa, Guayaquil ad otthont az ifjúsági cselgáncsozók idei világbajnokságának, amelyen csütörtöktől két fiú és négy leány versenyző képviseli majd a magyar színeket a hatvan nemzet 463 sportolóját felvonultató rangos mezőnyben.
Júliusban az Ungvári Attila és Bejczi Zsuzsa vezette
magyar ifiválogatott várakozáson felüli jó szereplést produkált a Gran Canarián megrendezett korosztályos Európa-bajnokságon:
Pirbus-Gróf Nóra (40 kg) ezüst-, Nagy Áron (73 kg) és Török Csenge (70 kg) bronzérmet szerzett, míg Mildner Nimród (66 kg) az ötödik helyen végzett.
Utóbbi három fiatal a vb-n is szerepelhet, azonban a mieink közül a nagykanizsai Eb-második Pirbus-Gróf Nóra hiányozni fog az ecuadori seregszemléről, miután a súlya az év haladtával olyannyira megnőtt, hogy a kontinensviadal után már nem vállalta az újabb drasztikus fogyasztást a 40 kilós kategóriába.
Ahogy a judoinfo.hu is írja, a világbajnokság programja csütörtökön, magyar idő szerint a délutáni órákban kezdődik, a nyitó napon a zalaegerszegi Takács Nóra (40 kg) és a tatai Pápai Stella (48 kg) sikeréért szoríthatunk.
A magyar indulók közül nem említettük még Bartyik Iza Szófiát, aki az idén három ifi Európa-kupáról is éremmel (egy ezüst és két bronz) tért haza, ugyanakkor ezúttal nem az eddig megszokott 57, hanem a 63 kilósok között láthatjuk őt a második napon, pénteken versenyezni.
A szűkös létszám miatt érthetően a csapatversenyben nem vesz majd részt korosztályos válogatottunk.
A tavalyi, szófiai vb-n egy ötödik és három hetedik helyezéssel zártak a mieink.
A program:
(*magyar idő szerint)
Augusztus 20., csütörtök
17:00*: selejtezők. 0:00*: érmes mérkőzések, döntők
Fiú 50, 55 és 60 kg
Leány 40, 44 (Takács Nóra, Zalaegerszegi JSE) és 48 kg (Pápai Stella, Tatai AC)
Augusztus 21., péntek
17:00*: selejtezők. 0:00*: érmes mérkőzések, döntők
Fiú 66 (Mildner Nimród, BHSE) és 73 kg (Nagy Áron, Ceglédi VSE)
Leány 52, 57 és 63 kg (Bartyik Iza Szófia, Vasas Judo)
Augusztus 22., szombat
17:00*: selejtezők. 0:00*: érmes mérkőzések, döntők
Fiú 81, 90 és +90 kg
Leány 70 (Török Csenge, Hód Judo SE) és +70 kg
Augusztus 23., vasárnap
17:00*: selejtezők. 0:00*: érmes mérkőzések, döntők
Vegyes csapatverseny (a magyar csapat nem indul)
(Kiemelt képen: Török Csenge Forrás: EJU)