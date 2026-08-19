Nemzeti Sportrádió

Cselgáncs: kis, de reményteli magyar csapat szerepel az ifjúsági vb-n

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.08.19. 09:03
null
Címkék
ifjúsági vb utánpótlás cselgáncs utánpótlássport
Hat magyar dzsúdós lép tatamira a csütörtökön kezdődő, ecuadori ifjúsági világbajnokságon. Két Eb-érmesünk is ott lesz az indulók között, ugyanakkor egy nagy hiányzó is akad.

Augusztus 20. és 23. között Ecaudor legnagyobb városa, Guayaquil ad otthont az ifjúsági cselgáncsozók idei világbajnokságának, amelyen csütörtöktől két fiú és négy leány versenyző képviseli majd a magyar színeket a hatvan nemzet 463 sportolóját felvonultató rangos mezőnyben.

Júliusban az Ungvári Attila és Bejczi Zsuzsa vezette 

magyar ifiválogatott várakozáson felüli jó szereplést produkált a Gran Canarián megrendezett korosztályos Európa-bajnokságon:

Pirbus-Gróf Nóra (40 kg) ezüst-, Nagy Áron (73 kg) és Török Csenge (70 kg) bronzérmet szerzett, míg Mildner Nimród (66 kg) az ötödik helyen végzett.

Utóbbi három fiatal a vb-n is szerepelhet, azonban a mieink közül a nagykanizsai Eb-második Pirbus-Gróf Nóra hiányozni fog az ecuadori seregszemléről, miután a súlya az év haladtával olyannyira megnőtt, hogy a kontinensviadal után már nem vállalta az újabb drasztikus fogyasztást a 40 kilós kategóriába.

Nagy Áron az ifi Eb-bronz után a korosztály vb-jén is bizonyíthat Forrás: EJU

Ahogy a judoinfo.hu is írja, a világbajnokság programja csütörtökön, magyar idő szerint a délutáni órákban kezdődik, a nyitó napon a zalaegerszegi Takács Nóra (40 kg) és a tatai Pápai Stella (48 kg) sikeréért szoríthatunk.

A magyar indulók közül nem említettük még Bartyik Iza Szófiát, aki az idén három ifi Európa-kupáról is éremmel (egy ezüst és két bronz) tért haza, ugyanakkor ezúttal nem az eddig megszokott 57, hanem a 63 kilósok között láthatjuk őt a második napon, pénteken versenyezni.

A szűkös létszám miatt érthetően a csapatversenyben nem vesz majd részt korosztályos válogatottunk.

A tavalyi, szófiai vb-n egy ötödik és három hetedik helyezéssel zártak a mieink.

IFJÚSÁGI VILÁGBAJNOKSÁG, ECUADOR (GUAYAQUIL)
A program:
(*magyar idő szerint)
Augusztus 20., csütörtök
17:00*: selejtezők. 0:00*: érmes mérkőzések, döntők
Fiú 50, 55 és 60 kg
Leány 40, 44 (Takács Nóra, Zalaegerszegi JSE) és 48 kg (Pápai Stella, Tatai AC)

Augusztus 21., péntek
17:00*: selejtezők. 0:00*: érmes mérkőzések, döntők
Fiú 66 (Mildner Nimród, BHSE) és 73 kg (Nagy Áron, Ceglédi VSE)
Leány 52, 57 és 63 kg (Bartyik Iza Szófia, Vasas Judo)

Augusztus 22., szombat
17:00*: selejtezők. 0:00*: érmes mérkőzések, döntők
Fiú 81, 90 és +90 kg
Leány 70 (Török Csenge, Hód Judo SE) és +70 kg

Augusztus 23., vasárnap
17:00*: selejtezők. 0:00*: érmes mérkőzések, döntők
Vegyes csapatverseny (a magyar csapat nem indul)

(Kiemelt képen: Török Csenge Forrás: EJU)

ifjúsági vb utánpótlás cselgáncs utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Kosár: negyeddöntőbe jutott az U16-os leányválogatott a romániai Eb-n

Utánpótlássport
12 órája

Ökölvívás: Kiss Zsófia és Bozai Gyula is ötödik lett az U19-es Eb-n

Utánpótlássport
14 órája

Birkózás: Zsitovoz Petro bronzérmes a pozsonyi U20-as vb-n

Utánpótlássport
15 órája

Vízilabda: továbbjutás csoportmásodikként az U18-as leány-vb-n

Utánpótlássport
15 órája

Labdarúgás: csaknem 1500 fiatalperc az NB I 4. fordulójában

Utánpótlássport
17 órája

Birkózás: László ezüst-, Toplak bronzérmes az U20-as vb-n

Utánpótlássport
2026.08.17. 20:29

Vízilabda: a hollandokat is legyőzték az U18-as lányok a vb-n

Utánpótlássport
2026.08.17. 19:08

Ökölvívás: Petrimán Patrícia már biztosan érmes az U19-es Eb-n

Utánpótlássport
2026.08.17. 19:00