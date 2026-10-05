A jövő sztárjai: Csereklye Zsófia, Kőnig Gábor

A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban bemutatjuk a legígéretesebb fiatalokat, illetve terítékre kerülnek a korosztályos sport aktualitásai, legfontosabb kérdései is.

Az Utanpotlassport.hu sorozatának újabb vendége a Vasas Óbuda 18 éves, U20-as és felnőttválogatott röplabdázója, Csereklye Zsófia, valamint a Vasas utánpótlásának szakmai igazgatója, a korosztályos női válogatott szövetségi edzője, Kőnig Gábor.

A Hornyák Balázs által készített beszélgetés első felében felidézzük

az U18-as leányválogatott nyári történelmi sikerét,

amikor is a Kőnig vezette magyar csapat nagy meglepetésre Európa-bajnoki bronzérmes lett. Majd az előző szezonban berobbanó Csereklye arról is beszél, hogyan élte meg, hogy

18 évesen a debütálása után rögtön kezdőjátékossá vált a felnőttválogatottban,

és az Eb-re is utazhatott a „nagyokkal” Isztambulba, ahol világsztárok ellen léphetett pályára.

A podcast elérhető ITT.

(Kiemelt képünkön: Kőnig Gábor és Csereklye Zsófia Fotó: Máj Tamás)