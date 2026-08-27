Öttusa: Varga 7., a fiúcsapat 4. az U15-ös vb-n

A spanyol fővárosban, Madridban zajlik az U15-ös és U19-es öttusa-világbajnokság. Csütörtökön az U15-ös fiúk eredményei elmaradtak a lányokétól, akik szerdán csapatban aranyérmesek lettek, egyéniben pedig Kósa Nóra diadalmaskodott.

A magyar fiúk között Varga Mihály szerepelt a legjobban, hetedik lett, Lázár Simon a tizenharmadik, Kovács Benedek a tizenhatodik, míg Bíró Ákos a huszonnyolcadik helyen végzett. A magyar csapat éppen csak lemaradt a dobogóról: negyedik lett.

Az U19-es fiúknál Gyepessy Domonkos, Szécsi Nemere és Viniczai Patrik döntőbe jutott, Mitró Milán viszont nem lehet ott a fináléban.

(Kiemelt képünkön: Kovács Benedek Forrás: UIPM)