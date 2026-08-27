Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

El-playoff, visszavágó: FTC–Trabzonspor 1–0

Öttusa: Varga 7., a fiúcsapat 4. az U15-ös vb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.08.27. 20:18
null
Címkék
Öttusa utánpótlás utánpótlássport
Az U15-ös fiúk döntőjét rendezték csütörtökön a korosztályos öttusa-világbajnokságon Madridban.

A spanyol fővárosban, Madridban zajlik az U15-ös és U19-es öttusa-világbajnokság. Csütörtökön az U15-ös fiúk eredményei elmaradtak a lányokétól, akik szerdán csapatban aranyérmesek lettek, egyéniben pedig Kósa Nóra diadalmaskodott. 

A magyar fiúk között Varga Mihály szerepelt a legjobban, hetedik lett, Lázár Simon a tizenharmadik, Kovács Benedek a tizenhatodik, míg Bíró Ákos a huszonnyolcadik helyen végzett. A magyar csapat éppen csak lemaradt a dobogóról: negyedik lett. 

Az U19-es fiúknál Gyepessy Domonkos, Szécsi Nemere és Viniczai Patrik döntőbe jutott, Mitró Milán viszont nem lehet ott a fináléban.

(Kiemelt képünkön: Kovács Benedek Forrás: UIPM)

Öttusa utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Kosárlabda: igazi csapattá érett az U16-os leányválogatott az Eb-n

Utánpótlássport
2 órája

Tekvondó: utánpótláskorúak a felnőtt női vb-n

Utánpótlássport
4 órája

Atlétika: három éve kezdte, most Eb-döntőben futott Brucker Lili

Utánpótlássport
5 órája

Birkózás: túlteljesítés Pozsonyban, másfél tucat érem a nyáron

Utánpótlássport
12 órája

Öttusa: dupla magyar arany az U15-ös világbajnokságon

Utánpótlássport
Tegnap, 20:39

Jégkorong: Tamás Helga gyorsan megtalálta a helyét a válogatottban

Utánpótlássport
Tegnap, 17:59

Sportlövészet: minden éremből kettő jutott az U18-asoknak az Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 11:32

Evezés: egy nyári világversenyérem a magyar utánpótlástól

Utánpótlássport
Tegnap, 9:05