Kopasz Bálint: Szembeszélben jobban számít, ki az erősebb

Meg-megtalálgatták a napsugarak a réseket a Málta-tavi regattapálya felett, de jobbára a felhők árnyékában, szembeszélben szerepeltek a versenyzők péntek délelőtt.

Olyan pályát valósított meg, amilyet tervezett a C–1 500 méter középfutamában Kiss Ágnes, aki mosolyogva konstatálta a tényt, amire nem számított: futamgyőztesként jutott be az A-döntőbe. Ment is vissza a szállásra, pihennie kell a délutáni programra, amelyben az olimpiai számban, C–2 500 méteren küzd meg Nagy Biankával karrierjük első világbajnoki dobogós helyezéséért.

Ismét nem sikerült jól a rajtja a K–1 500 méter aktuális világ- és Európa-bajnoki bronzérmesének, Csikós Zsókának, akinek ennek ellenére sem forgott veszélyben a döntőbe jutása, másodikként ért célba. Leszögezte, sokat gyakorolta a jó rajtot, és ezt meg is szeretné mutatni ezen a világbajnokságon. Noha ezer méteren kevésbé számít, mint ötszázon, délután, a hosszabbik táv fináléjában – amelyben címvédőként szerepel – ízelítőt adhat belőle.

A C–1 500 méter középfutamának utolsó száz méterén tartalékolni tudott Fejes Dániel az olimpiai szám, az ezer egyes pénteki döntőjére: harmadikként ért célba, amivel megszerezte az éremfutamban való indulás jogát. Jöhet a levezetés, némi pihenő, két és fél órával a rajt előtt, 13 óra körül érkezik vissza a helyszínre.

Ahogyan az várható volt, a királyszám olimpiai, világ- és Európa-bajnoka, Kopasz Bálint a portugál klasszissal, Fernando Pimentával csatázott hatalmasat K–1 1000 méteren, a végén a portugál bírta jobban, megnyerte a futamot, Kopasz másodikként kvalifikált a döntőbe.

„A szélhez képest elégedett vagyok a történtekkel, az elmúlt napokban talán most volt a legerősebb. Örültem, hogy ilyen jól teljesítettem, Pimentával szokás szerint haladtunk fej fej mellett, kicsivel megelőzött, ez nem zavar. Szembeszélben jobban számít, ki az erősebb, mindig is ő volt az, szóval ez most jobban kijött. Elképesztő, hogy harminchét évesen mire képes, ötszázon ezúttal nem indul, az ezer méterre koncentrál, jól teszi. Azért mindenki elfáradt ebben az erős szembeszélben, holnap viszont megfordul, hátszél várható, úgyhogy remélem, gyorsabb, dinamikusabb pályát tudok menni a döntőben” – nyilatkozta Kopasz Bálint a középfutamot követően a helyszínen.

Opavszky Réka és Boldizsár Dalma (C–2 200 m) is remekelt, hiszen a középfutamát megnyerve bejutott a szám fináléjába.

Parasportolóink közül Varga Katalin (KL2) és Molnár Nikoletta (KL3) A-döntőbe, Suba Róbert (VL2) és Mazug Anetta (KL3) B-döntőbe jutott, Boldizsár Dalma (VL2) kiesett.