Nemzeti Sportrádió

Tizenkilenc játékossal kezdődik az első őszi összetartás a magyar női vízilabda-válogatottnál

2026.08.28. 11:44
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Keretet hirdetett Cseh Sándor (Fotó: waterpolo.hu)
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magyar női vízilabda-válogatott női vízilabda-válogatott Cseh Sándor
Tizenkilenc játékost hívott meg az első őszi felkészülésre Cseh Sándor, a magyar női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya.

A keret szeptember 20. és 22. között Szolnokon készül majd együtt.

Cseh Sándor a korábbi nyilatkozatainak megfelelően ezentúl leginkább azokra számít, akik az előző két évben a különböző eseményeken már bizonyítottak, de azért így is akad fiatal játékos szép számmal – számolt be róla a szövetség honlapja.

„Az ősz folyamán négyszer tartunk két-három napos összetartást a keretnek – mondta a kapitány. – Minden játékos pontos információt kap arról, milyen állapotban kell érkeznie a decemberi Világkupa-selejtező felkészülésére. Hat újoncot avattunk az idei világkupa-sorozat alatt, és további fiatalokat hívtunk be a mostani első edzőtáborba. A csapatmozgások fejlesztése mellett a kerettagok egyéni fejlődését is szeretnénk segíteni az összetartásokkal.”

A világkupa döntője februárban lesz, azon lehet először kvótát szerezni a Los Angeles-i olimpiára.

A MAGYAR NŐI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Golopencza Szonja (UVSE), Neszmély Boglárka (FTC), Torma Luca (DFVE), Schmuck Tünde (BVSC) 
Mezőnyjátékosok: Alaksza Kinga (UVSE), Aubéli Tekla (UVSE), Dömsödi Dalma (BVSC), Garda Krisztina (DFVE), Hetzl Adrienn (UVSE), Horváth Luca (BVSC), Horváth Zsófi (FTC), Keszthelyi Rita (FTC), Szilágyi Dorottya (FTC), Lendvay Zoé (BVSC), Rybanska Natasa (DFVE), Sümegi Nóra (DFVE), Sóti Lili (Eger), Tiba Panna (BVSC), Vályi Vanda (FTC)

 

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