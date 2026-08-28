Tóth Milán csak akkor dobta magát, ha nem a labdát rúgták

– Közeledik az Újpest elleni rangadó, de mennyire nehéz túltenniük magukat a Puskás Akadémia elleni fiaskón, amellyel elvesztették idei veretlenségüket?

– Nagyon – felelte érezhető csalódottsággal a hangjában Tóth Milán, a Vasas 24 éves szélsője. – Az egész csapaton azt éreztem még a hét elején is, hogy rettenetesen bosszantja a vereség, de ebből is tanultunk, elsősorban azt, ha el tudjuk dönteni a meccset, élni kell az eséllyel. A másik tanulság, hogy emberhátrányban is hinnünk kell a jó eredményben, mert az utolsó negyedórát leszámítva, amikor tíz emberrel játszva már valamelyest fáradtunk, megint jó meccset játszottunk.

Fotó: Dömötör Csaba

– Minek tulajdonítja a vártnál jobb rajtot?

– Természetesen hittünk magunkban, de ha valaki az idény előtt azt mondja, nyolc pontunk lesz úgy, hogy a bajnok ETO-val kezdünk, utazunk a Ferencvároshoz és Kispestre, miközben meg kell mérkőznünk az előző évadban kitűnően szereplő ZTE-vel, valószínűleg aláírjuk, utólag mégis úgy gondolom, tarthatnánk előrébb. A jó kezdés oka lehet, hogy egyben maradt a társaság, az újak lendíteni tudtak a csapaton, és könnyen beilleszkedtek az öltözőbe, amelyik most nagyon egyben van. Hajtunk egymásért.

– Mekkora ebben a vezetőedző, Erős Gábor szerepe?

– Jelentős. Mindenhol sikeresen dolgozott, egymás után két csapatot juttatott fel az első osztályba, nyilvánvalóan jó edző. És príma futballt alkotott, az, hogy folyamatosan birtokolni akarjuk a labdát, jól áll nekünk, mintha csak ránk szabták volna a labdához pozicionált játékstílust. Képes hatni a lelkünkre, a gondolkodásmódunkra, belénk szuggerálja a pozitív hozzáállást, elhiteti velünk, hogy jók vagyunk. Bár szeretjük, ha nálunk a labda, alkalmazkodni is tudunk az ellenfélhez, védekezésből kontrázni, de alapvetően a látványos játékra törekszünk, és örülünk, hogy a drukkereinknek is tetszik. Nagyon sokat jelent, hogy mindenhol szép létszámban vannak jelen, hogy érezhetően támogatnak bennünket, a szurkolótáborunk a tizenkettedik emberünk.

– Vagy épp a tizenegyedik, tekintve, hogy háromszor is megfogyatkoztak már… Szombaton Újpesten aligha fér majd bele egy újabb figyelmetlenség.

– Persze hogy nem. Ám bármennyire is jó csapatnak gondolom az Újpestet, nincs bennem félsz, nyerni megyünk a Megyeri útra. Az ellenfelünk nagyobb célokért küzd, így a veszítenivalója is nagyobb.

– Attól sem tartott, hogy megfelelnek-e az NB I magasabb követelményeinek?

– Nem csak én nem tartottam ettől, szerintem egyetlen csapattársam sem. Remélem, nem nagyképűség, ha azt mondom, már a másodosztályban kiderült, hogy megálljuk a helyünket az élvonalban, persze roppant fontos, hogy egy pillanatra se higgyük el magunkról, hogy meló, alázat, küzdelem nélkül bárkinél is jobbak lehetünk, de eszünk ágában sincs elbízni magunkat. Ugyanakkor tudjuk, mire vagyunk képesek.

– A saját képességeiben is biztos volt?

– Ha egy játékos azon gondolkodik, megfelel-e magasabb szinten is, akkor valószínűleg nem sikerül. Minden meccsen a száz százalékra törekszem, gólt akarok lőni, gólpasszokat adni.

– Mintha a Honvéd ellen szakadt volna át valami, a gólja mellett azon a találkozón mutatta azt, amit várnának Tóth Milántól, hogy cselez, helyzetet teremt, győztesen jön ki a párharcokból.

– Az embernek muszáj önkritikusnak lennie, és sajnos az előző három idény során egyaránt időbe telt, mire felvettem a ritmust. Ezúttal is. Valóban nem azt mutattam az első két mérkőzésen, amire képes vagyok, ami nem azt jelenti, hogy pocsékul futballoztam volna, csak épp nem nyújtottam azt, amit elvárnának tőlem. Kispesten megérkeztem, sikerültek a cselek, a gól is összejött.

– Egy kihagyott tizenegyest követően, amiből kettő is akadt az előző idényben. Legközelebb is odaáll a labda mögé?

– Csak az hibázik, aki megpróbálja. Sajnos az utóbbi időben többet hagytam ki, mint amennyit belőttem, de ha lehet, legközelebb is odaállok.

– Úgy tűnik, nem adja meg magát olyan könnyen, mint a másodosztályban: felmérte, hogy az NB I-ben nem fújják le ugyanazt, amit a második vonalban, esetleg az edzői figyelmeztették?

– Az NB II-ben is sok párharcot kellett megvívni, csak ott nem mindig a labdára irányult a szerelési kísérlet. Én pedig a sérülést szerettem volna elkerülni, ezért érezhették azt a nézők, hogy dobom magam. Igen, inkább repültem, mint hogy bajom essék egy durvább belépő nyomán. Szóval a test test elleni küzdelembe beleálltam korábban is, csak éppen jobban vigyáztam magamra. Az NB I-ben azt érzékelem, ha kemények is, sokkal inkább labdára mennek a védők.

– Az ausztriai idényében, amelyet húsz­évesen a Sturm második csapatában töltött, megszokhatta a keménységet.

– A futballt az egy az egy elleni csaták is jellemzik, amelyeket meg kell próbálni győztesen megvívni. Biztosan a javamat szolgálta az ausztriai légióskodás. Sőt, mindenben több lettem.

– Mégis hazajött. Akkor sem bánta meg, amikor az NB II-ben szerepelt a Vasas?

– Nem mondom, hogy az első két évben nem voltak ilyen gondolataim, megfordult a fejemben, mennyire megy a fejlődésem rovására a másodosztályú futball, de akkor sem a csapattal volt gondom, nagyon szeretem a Vasas-családot, ide tartozom, csak épp nem a második vonalban akartam eltölteni a húszas éveim elejét. Az volt bennem, úgy kell dolgoznom, hogy kiderüljön, nem oda való vagyok.

– Annál is inkább furcsa volt a döntése, mert a Sturm második csapatában az osztrák második vonalban huszonhét meccsen szerzett tizenhárom gólt. Mégis a hazatérés mellett döntött.

– A menedzseremen keresztül megtudtam, hogy az első csapat szakvezetője azt mondta, amíg ő az edző, én nem játszom a Sturmban. Hogy miért, nem tudom. Más osztrák klubba nem akartam menni, és mivel Angyalföldön Nagy Miklós sportigazgató olyan jövőképet vázolt fel, ami tetszett, hazajöttem. Kicsit ugyan elhúztuk a feljutást, végül összejött. Előretekintek immár, szeretnék fejlődni, előrelépni, és ki tudja, talán még újra megpróbálhatom a játékot külföldön is.

LABDARÚGÓ NB I

6. FORDULÓ

Augusztus 28., péntek

20.00: Debreceni VSC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Augusztus 29., szombat

14.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

17.00: Kispest-Honvéd FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Újpest FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport)

Augusztus 30., vasárnap

16.30: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)

19.00: Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)