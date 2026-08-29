Socca-vb: a magyar válogatott könnyed győzelemmel nyitott Nigéria ellen

Egyértelműen esélyesként lépett pályára a magyar soccaválogatott – Szacskó – Harnisch, Éles, Rábold, Szabó D., Szabó B. Csere: Iváncsik (kapus), Csiba, Kovács K., Szabó M., Bakó, Huszty – Nigéria ellen, amelynek nincs jelentős eredménye még ebben a szakágban, a mieink viszont májusban az Európa-bajnokságon negyedik helyen zártak.

Azóta átalakult a csapat, a szövetségi kapitány, Rozman Sándor egészségügyi okok miatt távozott, a korábbi csapatkapitány, Huszty Dániel játékos-edzőként, Cservenyák Ádám segítségével irányítja az együttest. A Németországban szereplő alakulatba több újonc is bekerült, néhány alaptag munkahelyi elfoglaltság vagy sérülés miatt nem lehet ott Essenben.

Mindenesetre a nyitó mérkőzésen egyáltalán nem látszott, hogy ne lenne összeszokva a korábbi futsalválogatott, Harnisch Ákos vezérelt társaság, egy gyors gól után is végig irányította a meccset, és főleg a szünet után domborodott ki a tudásbeli különbség, Rábold Richárdék szebbnél szebb gólokat szereztek és kiütötték az afrikai alakulatot. A folytatásban hétfőn, 14 órakor Uruguay, aztán a csoportban zárásként szerdán, 21 órától Albánia lesz az ellenfél.

A világbajnokságon szereplő magyar csapat

SOCCA VILÁGBAJNOKSÁG, ESSEN

F-csoport. 1. forduló

Magyarország–Nigéria 8–1 (2–0).

G: Harnisch (3., 40.), Szabó D. (17., 34.), Rábold (23., 30.), Bakó (27.), Kovács K. (36.), ill. Boka (27.).

A csoport másik mérkőzésén: Albánia–Uruguay, 21.00