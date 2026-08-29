Nemzeti Sportrádió

Kézilabda NB I: nyilvánosságra hozták az előző idény álomcsapatait

T. Z.T. Z.
2026.08.29. 11:58
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Simon Petra sem hiányozhat az előző idény női álomcsapatából (Fotó: Török Attila)
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férfi kézilabda NB I MKSZ női kézilabda NB I
A Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) nyilvánosságra hozta a 2025–2026-os NB I-es idény női és férfi álomcsapatát.

A szakértők által szűkített listából, az előző idényben első osztályban szereplő klubok szavazati alapján dőlt el, kik voltak a 2025–2026-os idény legjobbjai a női és a férfi élvonalban. A nyerteseket holnap (vasárnap), a kézilabda Szuperkupán köszöntik. 

Íme, a legjobb csapatok:

A női NB I álomcsapata
Legjobb kapus: Szemerey Zsófi (Győr)
Legjobb balszélső: Márton Gréta (Ferencváros)
Legjobb balátlövő: Bruna de Paula (Győr)
Legjobb irányító: Simon Petra (Ferencváros)
Legjobb beálló: Tóvizi Petra (Debrecen)
Legjobb jobbátlövő: Dione Housheer (Győr)
Legjobb jobbszélső: Angela Malestein (Ferencváros)

A férfi NB I álomcsapata
Legjobb kapus: Mikler Roland (Szeged)
Legjobb balszélső: Hugo Descat (Veszprém)
Legjobb balátlövő: Éles Benedek (Tatabánya)
Legjobb irányító: Tóth Levente (NEKA)
Legjobb beálló: Dragan Pesmalbek (Veszprém)
Legjobb jobbátlövő: Ivan Martinovic (Veszprém)
Legjobb jobbszélső: Mario Sostaric (Szeged)

 

férfi kézilabda NB I MKSZ női kézilabda NB I
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