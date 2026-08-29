Kézilabda NB I: nyilvánosságra hozták az előző idény álomcsapatait

A szakértők által szűkített listából, az előző idényben első osztályban szereplő klubok szavazati alapján dőlt el, kik voltak a 2025–2026-os idény legjobbjai a női és a férfi élvonalban. A nyerteseket holnap (vasárnap), a kézilabda Szuperkupán köszöntik.

Íme, a legjobb csapatok:

A női NB I álomcsapata

Legjobb kapus: Szemerey Zsófi (Győr)

Legjobb balszélső: Márton Gréta (Ferencváros)

Legjobb balátlövő: Bruna de Paula (Győr)

Legjobb irányító: Simon Petra (Ferencváros)

Legjobb beálló: Tóvizi Petra (Debrecen)

Legjobb jobbátlövő: Dione Housheer (Győr)

Legjobb jobbszélső: Angela Malestein (Ferencváros)

A férfi NB I álomcsapata

Legjobb kapus: Mikler Roland (Szeged)

Legjobb balszélső: Hugo Descat (Veszprém)

Legjobb balátlövő: Éles Benedek (Tatabánya)

Legjobb irányító: Tóth Levente (NEKA)

Legjobb beálló: Dragan Pesmalbek (Veszprém)

Legjobb jobbátlövő: Ivan Martinovic (Veszprém)

Legjobb jobbszélső: Mario Sostaric (Szeged)