Kézilabda NB I: nyilvánosságra hozták az előző idény álomcsapatait
A szakértők által szűkített listából, az előző idényben első osztályban szereplő klubok szavazati alapján dőlt el, kik voltak a 2025–2026-os idény legjobbjai a női és a férfi élvonalban. A nyerteseket holnap (vasárnap), a kézilabda Szuperkupán köszöntik.
Íme, a legjobb csapatok:
A női NB I álomcsapata
Legjobb kapus: Szemerey Zsófi (Győr)
Legjobb balszélső: Márton Gréta (Ferencváros)
Legjobb balátlövő: Bruna de Paula (Győr)
Legjobb irányító: Simon Petra (Ferencváros)
Legjobb beálló: Tóvizi Petra (Debrecen)
Legjobb jobbátlövő: Dione Housheer (Győr)
Legjobb jobbszélső: Angela Malestein (Ferencváros)
A férfi NB I álomcsapata
Legjobb kapus: Mikler Roland (Szeged)
Legjobb balszélső: Hugo Descat (Veszprém)
Legjobb balátlövő: Éles Benedek (Tatabánya)
Legjobb irányító: Tóth Levente (NEKA)
Legjobb beálló: Dragan Pesmalbek (Veszprém)
Legjobb jobbátlövő: Ivan Martinovic (Veszprém)
Legjobb jobbszélső: Mario Sostaric (Szeged)