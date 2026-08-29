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Sallai Roland csapattársa lesz a Milan portugál válogatott sztárja

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.08.29. 14:50
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Rafael Leao szombaton aláírja szerződését Isztambulban (Fotó: Galatasaray)
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AC Milan Galatasaray Rafael Leao Sallai Roland
A török élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Süper Lig) szereplő Galatasaray hivatalos honlapján bejelentette, hogy megkezdte a tárgyalásokat a Milannal Rafael Leao átigazolásáról.

A Galatasaray egyben azt is közölte, hogy szombat délután orvosi vizsgálatra és hivatalos bemutatóra várja Rafael Leaót, aki Fabrizio Romano szerint 45 millió euróért vált klubot, fizetése pedig évi 12 millió euró lesz Isztambulban.

A Milantól távozó portugál válogatott szélső a Törökországba tartó repülőgépéről üzent, méghozzá Galata-sállal a nyakában.

A magyar válogatott meghatározó játékosát, Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray egy döntetlennel és egy győzelemmel kezdte a Süper Lig 2026–2027-es idényét.

AC Milan Galatasaray Rafael Leao Sallai Roland
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