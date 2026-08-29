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ÉLŐ

NB I: Nyíregyháza–Paks 0–0

Egyelőre nem bír egymással a Nyíregyháza és a Paks

2026.08.29. 15:24
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Fotó: Czinege Melinda
Címkék
NB I Nyíregyháza Paks labdarúgó NB I élő közvetítés NB I 6. forduló Szpari
A labdarúgó NB I 6. fordulójának szombati első mérkőzésén a hat ponttal hetedik Nyíregyháza Spartacus FC a hét ponttal hatodik Paksi FC-t fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

LABDARÚGÓ NB I
6. FORDULÓ
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–PAKSI FC 0–0 – élőben az NSO-n
Nyíregyháza, Városi Stadion, 14.45 óra. (Tv: M4 Sport). Vezeti: Berke Balázs (Bornemissza Norbert, Nagy Viktor)
NYÍREGYHÁZA: Molnár M. – Jovanov, Katona L., Temesvári, Benczenleitner – Toma, Kovács M. – Rezga, Katona B., Antonov – Kvasina. Vezetőedző: Bódog Tamás
PAKS: Kovácsik – Lenzsér, Vécsei, Szabó J. – Győrfi, Papp K., Windecker, Lapu – Haraszti, Pető M. – Szalai J. Vezetőedző: Bognár György
Sárga lap: Katona L. (12.)

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ÉRDEKESSÉGEK

♦ A 15. NB I-es találkozójuk jön, az eddigiek pontosan fele, 7 a paksiak győzelmét hozta, 4 döntetlen és 3 nyíregyházi siker mellett.

♦ A szabolcsiak áprilisban a saját közönségük előtt aratott 2–0-s győzelmükkel szakították meg a tolnaiakkal szembeni hárommeccses nyeretlenségüket (1 iksz, 2 vereség).   

♦ Nyíregyházán 7-szer csaptak össze az NB I-ben, és a Szparinak még csak 2-szer sikerült begyűjtenie a három pontot: először 2024 novemberében, amikor többek között – a korábban fél évet Pakson is eltöltött – Beke Péter duplájával nyert 4–2-re, majd a már említett tavaszi meccsükön, amikor Nemanja Antonov, valamint a Paksi FC-nél szintén megfordult Temesvári Attila talált be. A többi 5 nyírségi találkozóból 2 tolnai győzelemmel, 3 pedig döntetlennel zárult, köztük a tavaly szeptemberi bajnokijuk is (1–1).

♦ A nyírségi együttes még nem ikszelt a bajnokságban (2 győzelem, 3 vereség), és bár a középmezőnyben foglal helyet, a gólkülönbsége a második legrosszabb most az NB I-ben (–4).

♦ A Paks háromfordulós nyeretlenségi szériája (1 döntetlen, 2 fiaskó) után győzött újra bajnoki mérkőzésen, pénteken az Újpestet verte meg 2–0-ra. A bajnokság során most először nem kapott gólt, viszont a legtöbbet szerezte, 12-t. Találatainak a fele (6) Szalai József nevéhez fűződik, aki eddig minden fordulóban eredményes tudott lenni. 

♦ A Szpari az összes pontját otthon gyűjtötte be, ahol még hibátlan. Mindkét hazai meccsét úgy nyerte meg 2–1-re, hogy csatára, Marko Kvasina a hajrában szerezte meg a győztes gólt: az Újpestnek a 86., a Kisvárdának a 91. percben talált be.

♦ Az atomvárosiak mindkét idegenbeli bajnokijukon 2 gólt értek el, mégis pont nélkül állnak, hiszen Zalaegerszegen 5, Felcsúton 3 gólt szedtek be.

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NB I Nyíregyháza Paks labdarúgó NB I élő közvetítés NB I 6. forduló Szpari
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