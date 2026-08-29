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Real Madrid–Inter, Liverpool–Atlético Madrid rangadókkal indul a BL alapszakasza

T. Z.T. Z.
2026.08.29. 14:16
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A rekordgyőztes Real Madrid az Inter ellen kezd a sorozatban (Fotó: Getty Images)
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Bajnokok Ligája BL-alapszakasz UEFA menetrend
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szombaton nyilvánosságra hozta a Bajnokok Ligája alapszakaszának teljes menetrendjét.

Az alapszakasz első fordulóját szeptember 8–10. között rendezik. Az első napon többek között Real Madrid–Internazionale rangadót rendeznek, míg másnap Liverpool–Atlético Madrid összecsapás is lesz. 

A címvédő Paris Saint-Germain az első fordulóban a Slovan Bratislavát látja vendégül szeptember 9-én.

Az alapszakasz utolsó fordulóját 2027. január 27-én rendezik – ekkor már valamennyi mérkőzés ugyanabban az időpontban kezdődik. 

AZ 1. FORDULÓ MENETRENDJE
Szeptember 8.
18.45: AEK Athén (görög)–LASK (osztrák)
18.45: Club Brugge (belga)–Aston Villa (angol)
21.00: Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol)
21.00: Porto (portugál)–Manchester City (angol)
21.00: Lille (francia)–Real Betis (spanyol)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) 
Szeptember 9.
18.45: FC Barcelona (spanyol)–Feyenoord (holland)
18.45: VfB Stuttgart (német)–Viking (norvég)
21.00: Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Slovan (szlovák)
21.00: Sporting CP (portugál)–Galatasaray (török)
21.00: Napoli (olasz)–Arsenal (angol)
Szeptember 10.
18.45: Fenerbahce (török)–Roma (olasz)
18.45: PSV (holland)–Sahtar Doneck (ukrán)
21.00: Como (olasz)–RB Leipzig (német)
21.00: Bayern München (német)–Bodö/Glimt (norvég)
21.00: Manchester United (angol)–Sabah (azeri)
21.00: Slavia Praha (cseh)–Lens (francia)

A TELJES MENETRENDET INNEN TÖLTHETI LE!

 

Bajnokok Ligája BL-alapszakasz UEFA menetrend
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