Real Madrid–Inter, Liverpool–Atlético Madrid rangadókkal indul a BL alapszakasza
Az alapszakasz első fordulóját szeptember 8–10. között rendezik. Az első napon többek között Real Madrid–Internazionale rangadót rendeznek, míg másnap Liverpool–Atlético Madrid összecsapás is lesz.
A címvédő Paris Saint-Germain az első fordulóban a Slovan Bratislavát látja vendégül szeptember 9-én.
Az alapszakasz utolsó fordulóját 2027. január 27-én rendezik – ekkor már valamennyi mérkőzés ugyanabban az időpontban kezdődik.
AZ 1. FORDULÓ MENETRENDJE
Szeptember 8.
18.45: AEK Athén (görög)–LASK (osztrák)
18.45: Club Brugge (belga)–Aston Villa (angol)
21.00: Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol)
21.00: Porto (portugál)–Manchester City (angol)
21.00: Lille (francia)–Real Betis (spanyol)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz)
Szeptember 9.
18.45: FC Barcelona (spanyol)–Feyenoord (holland)
18.45: VfB Stuttgart (német)–Viking (norvég)
21.00: Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Slovan (szlovák)
21.00: Sporting CP (portugál)–Galatasaray (török)
21.00: Napoli (olasz)–Arsenal (angol)
Szeptember 10.
18.45: Fenerbahce (török)–Roma (olasz)
18.45: PSV (holland)–Sahtar Doneck (ukrán)
21.00: Como (olasz)–RB Leipzig (német)
21.00: Bayern München (német)–Bodö/Glimt (norvég)
21.00: Manchester United (angol)–Sabah (azeri)
21.00: Slavia Praha (cseh)–Lens (francia)