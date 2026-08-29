Real Madrid–Inter, Liverpool–Atlético Madrid rangadókkal indul a BL alapszakasza

Az alapszakasz első fordulóját szeptember 8–10. között rendezik. Az első napon többek között Real Madrid–Internazionale rangadót rendeznek, míg másnap Liverpool–Atlético Madrid összecsapás is lesz.

A címvédő Paris Saint-Germain az első fordulóban a Slovan Bratislavát látja vendégül szeptember 9-én.

Az alapszakasz utolsó fordulóját 2027. január 27-én rendezik – ekkor már valamennyi mérkőzés ugyanabban az időpontban kezdődik.

AZ 1. FORDULÓ MENETRENDJE

Szeptember 8.

18.45: AEK Athén (görög)–LASK (osztrák)

18.45: Club Brugge (belga)–Aston Villa (angol)

21.00: Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol)

21.00: Porto (portugál)–Manchester City (angol)

21.00: Lille (francia)–Real Betis (spanyol)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz)

Szeptember 9.

18.45: FC Barcelona (spanyol)–Feyenoord (holland)

18.45: VfB Stuttgart (német)–Viking (norvég)

21.00: Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol)

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Slovan (szlovák)

21.00: Sporting CP (portugál)–Galatasaray (török)

21.00: Napoli (olasz)–Arsenal (angol)

Szeptember 10.

18.45: Fenerbahce (török)–Roma (olasz)

18.45: PSV (holland)–Sahtar Doneck (ukrán)

21.00: Como (olasz)–RB Leipzig (német)

21.00: Bayern München (német)–Bodö/Glimt (norvég)

21.00: Manchester United (angol)–Sabah (azeri)

21.00: Slavia Praha (cseh)–Lens (francia)

A TELJES MENETRENDET INNEN TÖLTHETI LE!