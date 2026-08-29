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Álvarez az Arsenalé sem lesz? Elsőre visszautasította Arteta megkeresését

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.08.29. 13:55
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Mikel Artetát kikosarazta Julián Álvarez (Fotó: Getty Images)
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Arsenal átigazolás Atlético Madrid Julián Álvarez
Az Arsenal szerette volna megszerezni a Barcelona által is kiszemelt Julián Álvarezt, ám az argentin támadó egyelőre nem akar az észak-londoni klubhoz igazolni. A játékos Mikel Artetával is beszélt a lehetséges átigazolásról, de egyértelművé tette, hogy nem szeretne a csapatában futballozni – értesült róla David Ornstein.

David Ornstein, a The Athletic újságírója a TNT Sportsnak számolt be arról, hogy az Arsenal és az Atlético Madrid akár megállapodásra is juthatott volna egymással, a legnagyobb akadályt Julián Álvarez szándékai jelentik.

Az argentin támadó közvetlenül is egyeztetett Mikel Artetával, a beszélgetés azonban nem hozott áttörést. Álvarez nem mutat hajlandóságot arra, hogy az Arsenalhoz igazoljon, miközben a jelenlegi helyzete miatt bizonytalan és nehéz időszakot él meg.

„Kicsi az esélye annak, hogy Julián Álvarez az Arsenalhoz kerül. Felkészültek arra, hogy megállapodjanak az Atléticóval, de a játékos beszélt Mikel Artetával, és azt mondta neki, hogy nem akar jönni. Ez változhat, de jelenleg nem ebbe az irányba halad az ügy” – mondta David Ornstein.

Álvarez számára továbbra is a Barcelona jelentené az első számú célállomást. A katalán klub iránti érdeklődése azonban egyelőre nem vezethet átigazoláshoz, mivel az Atlético Madrid nyilvánosan jelezte, hogy nem hajlandó eladni a világbajnok játékost közvetlen riválisának.

Arsenal átigazolás Atlético Madrid Julián Álvarez
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