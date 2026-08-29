Álvarez az Arsenalé sem lesz? Elsőre visszautasította Arteta megkeresését

David Ornstein, a The Athletic újságírója a TNT Sportsnak számolt be arról, hogy az Arsenal és az Atlético Madrid akár megállapodásra is juthatott volna egymással, a legnagyobb akadályt Julián Álvarez szándékai jelentik.

Az argentin támadó közvetlenül is egyeztetett Mikel Artetával, a beszélgetés azonban nem hozott áttörést. Álvarez nem mutat hajlandóságot arra, hogy az Arsenalhoz igazoljon, miközben a jelenlegi helyzete miatt bizonytalan és nehéz időszakot él meg.

"He’s spoken to Mikel Arteta and said he doesn’t want to come." 👀@David_Ornstein with the latest on Arsenal’s pursuit of Julian Alvarez.



🎙️ @OliviaBuzaglo | 📺 Watch live on TNT Sports & HBO Max pic.twitter.com/VEYpXGynEq — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 29, 2026

„Kicsi az esélye annak, hogy Julián Álvarez az Arsenalhoz kerül. Felkészültek arra, hogy megállapodjanak az Atléticóval, de a játékos beszélt Mikel Artetával, és azt mondta neki, hogy nem akar jönni. Ez változhat, de jelenleg nem ebbe az irányba halad az ügy” – mondta David Ornstein.

Álvarez számára továbbra is a Barcelona jelentené az első számú célállomást. A katalán klub iránti érdeklődése azonban egyelőre nem vezethet átigazoláshoz, mivel az Atlético Madrid nyilvánosan jelezte, hogy nem hajlandó eladni a világbajnok játékost közvetlen riválisának.