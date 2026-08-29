Álvarez az Arsenalé sem lesz? Elsőre visszautasította Arteta megkeresését
David Ornstein, a The Athletic újságírója a TNT Sportsnak számolt be arról, hogy az Arsenal és az Atlético Madrid akár megállapodásra is juthatott volna egymással, a legnagyobb akadályt Julián Álvarez szándékai jelentik.
Az argentin támadó közvetlenül is egyeztetett Mikel Artetával, a beszélgetés azonban nem hozott áttörést. Álvarez nem mutat hajlandóságot arra, hogy az Arsenalhoz igazoljon, miközben a jelenlegi helyzete miatt bizonytalan és nehéz időszakot él meg.
„Kicsi az esélye annak, hogy Julián Álvarez az Arsenalhoz kerül. Felkészültek arra, hogy megállapodjanak az Atléticóval, de a játékos beszélt Mikel Artetával, és azt mondta neki, hogy nem akar jönni. Ez változhat, de jelenleg nem ebbe az irányba halad az ügy” – mondta David Ornstein.
Álvarez számára továbbra is a Barcelona jelentené az első számú célállomást. A katalán klub iránti érdeklődése azonban egyelőre nem vezethet átigazoláshoz, mivel az Atlético Madrid nyilvánosan jelezte, hogy nem hajlandó eladni a világbajnok játékost közvetlen riválisának.