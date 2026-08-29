Új szerződés és bajnoki autó: Norris hosszú távon kötelezte el magát a McLarennel – hivatalos

Lando Norris és a McLaren közös története már jó ideje íródik, hiszen a versenyző 2017 óta tartozik a wokingi csapat kötelékébe, és 2019 óta versenyez a színeiben a Formula–1-ben. A páros az előző szezon végén felért a csúcsra is: Norris az első világbajnoki címét szerezte meg, míg a McLaren megvédte a konstruktőri címet. A brit szerződése eredetileg 2027 végén járt volna le, a felek ezt egészítették ki legalább további három évvel, ráadásul az új, 2030 végéig szóló kontraktus többéves hosszabbítási opciókat is magába foglal.

A hosszabbítás tényét maga Norris jelentette be a McLaren csapattagok családtagjai és barátai számára rendezett nyílt napon a wokingi gyárban. A pilóta egy különleges ajándékot is kapott: az McL39-es egyik példányát, amelyet a tavalyi, bajnoki címet hozó idényben vezetett. Az előző két futamhétvégén pole pozíciót és győzelmet ünneplő brit kíváncsian várja, mit tartogat számára az év fennmaradó része, illetve a következő szezonok. A brit világos célokat fogalmazott meg.

„A McLaren az otthonom, és nagyon örülök, hogy új szerződést írhattam alá, amelynek értelmében legalább 2030-ig a csapatnál maradok. Amikor kilenc évvel ezelőtt elkezdtem ezt az utazást, egyértelmű célokat tűztem ki magam elé: szerettem volna visszajuttatni a McLarent az élmezőnybe, és világbajnoki címeket nyerni. Ezt elértük, de még többet akarunk, továbbra is nyerni szeretnénk, és tudjuk, hogy csapatként képesek vagyunk rá. Alig várom, hogy Monzában újra autóba üljek, és nagyon izgatott vagyok amiatt, mit tartogat számunkra a jövő, mind a szezon hátralévő részében, mind az elkövetkező években” – mondta az egyéni vb-összetettben tizenkét nagydíjat követően 83 pont hátránnyal a negyedik helyet elfoglaló Norris.

Norris hosszabbításával biztossá vált, hogy a McLaren a következő két szezonban változatlan pilótafelállással versenyez, hiszen Oscar Piastri tavaly 2028 végéig kötelezte el magát a wokingiakkal. Az istállót irányító Andrea Stella rendkívül elégedett a brit, ausztrál duóval. „Kivételes versenyző, aki kiemelkedő természetes gyorsaságot ötvöz érettséggel, kiegyensúlyozottsággal és a McLaren iránti erős elkötelezettséggel, de mindenekelőtt különleges ember, akit a csapat minden tagja nagyra becsül.”

„Mióta a McLaren juniorprogramjának tagjaként csatlakozott hozzánk, velünk együtt fejlődött, és meghatározó szerepet játszott abban, hogy a csapat visszatért a Formula–1 élmezőnyébe. Ez a hosszabbítás fontos stabilitást biztosít számunkra, és megerősíti a közös jövőbe vetett hitünket. Landóval és Oscarral nemcsak az egyik legerősebb párosra számíthatunk, hanem a Formula–1 egyik legösszetartóbb és legjobban együttműködő csapatára is.”