Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

Liverpool–Nottingham Forest 2–2

ÉLŐ

NB I: Nyíregyháza–Paks 0–0

Kétszer is vezetett a Nottingham, mindkétszer egyenlített a Liverpool

BALOGH ANDRÁSBALOGH ANDRÁS
2026.08.29. 15:01
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Fotó: Getty Images
Címkék
Liverpool Nottingham Forest élő közvetítés angol labdarúgás Premier League angol bajnokság
A Premier League 2. fordulójában a Liverpool a Nottingham Forestet fogadja. Kövesse a mérkőzést élő, folyamatosan frissülő cikkünk segítségével!

 

ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
Liverpool–Nottingham Forest 2–2 (0–1) (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Liverpool, Anfield Road. Vezeti: Barrott
LIVERPOOL: Alisson – Frimpong (Gravenberch, 71.), Jacquet (Araújo, 77.), Van Dijk, Kerkez (Cimikasz, 71.) – Szoboszlai, Mac Allister (Nyoni, 77.) – Munoz, Wirtz, Gakpo (Ngumoha, 71.) – Isak. Vezetőedző: Andoni Iraola
NOTTINGHAM FOREST: Sels – Cunha, Milenkovics, Murillo– Aina (Netz, 86.), Schlager, McAtee, Williams – Ndoye (Delap, 66.), Gibbs-White – Igor Jesus. Vezetőedző: Oliver Glasner
Gólszerző: Isak (60.), Munoz (82.), ill. Ndoye (24.), Gibbs-White (70. – 11-esből)

 

Liverpool Nottingham Forest élő közvetítés angol labdarúgás Premier League angol bajnokság
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