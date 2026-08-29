Kétszer is vezetett a Nottingham, mindkétszer egyenlített a Liverpool
A Premier League 2. fordulójában a Liverpool a Nottingham Forestet fogadja. Kövesse a mérkőzést élő, folyamatosan frissülő cikkünk segítségével!
ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
Liverpool–Nottingham Forest 2–2 (0–1) (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Liverpool, Anfield Road. Vezeti: Barrott
LIVERPOOL: Alisson – Frimpong (Gravenberch, 71.), Jacquet (Araújo, 77.), Van Dijk, Kerkez (Cimikasz, 71.) – Szoboszlai, Mac Allister (Nyoni, 77.) – Munoz, Wirtz, Gakpo (Ngumoha, 71.) – Isak. Vezetőedző: Andoni Iraola
NOTTINGHAM FOREST: Sels – Cunha, Milenkovics, Murillo– Aina (Netz, 86.), Schlager, McAtee, Williams – Ndoye (Delap, 66.), Gibbs-White – Igor Jesus. Vezetőedző: Oliver Glasner
Gólszerző: Isak (60.), Munoz (82.), ill. Ndoye (24.), Gibbs-White (70. – 11-esből)
Legfrissebb hírek