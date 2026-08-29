Kiss Péter Pál hatodik alkalommal világbajnok!

Beborult az ég, a húsz fokot alig súrolta a hőmérséklet szombat délelőtt Poznanban, cserébe viszont a világbajnokság során először megérkezett a hátszél a versenyzőknek a Málta-tavi regattapályán.

Karrierje hatodik világbajnoki címére készült a kétszeres paralimpiai bajnok Kiss Péter Pál (KL1), akit 200 méteren sohasem kapott még ki paralimpián, világ- és Európa-bajnokságon. Ezúttal is jól ment, s bár egyre csak kapaszkodott a brazil Luis Cardoso da Silva, a támadására sikerült reagálnia, így Kiss Péter Pál világbajnoki címet ünnepelhetett élete első Európa-bajnoki címe megszerzésének helyszínén, Poznanban. Honfitársa, Suba Róbert ötödik lett.

„Hatalmas élmény volt ez a futam, és az egész verseny is. Sokan álltak rajthoz, három előfutamot rendeztek, ilyen pályafutásom során emlékeim szerint eddig csak egyszer történt. Reméljük, sok ilyen lesz még a következő években. Most még benne vagyok ebben az egészben, nem igazán tudom felfogni azt, amit elérek, utólag szerintem sokkal inkább tudom majd értékelni” – nyilatkozta Kiss Péter Pál a megnyert döntőt követően.

A rajtgép meghibásodása miatt bő tíz percet késett Lucz Anna K–1 200 méteres középfutama. A szám kétszeres Európa-bajnokának és vb-ezüstérmesének nem sikerült jól a rajtja, ezt azonban tempójával korrigálta, s elsőként ért célba, így bejutva a vasárnapi A-döntőbe.

„Nem jött jól a tízperces kényszerszünet, tekintve, hogy elég hideg is van. A rajtom rosszul sikerült, olyan érzésem volt, mintha a lapát kifordult volna a kezemből, de örülök, hogy így is nyertem” – nyilatkozta a 27 éves sportoló a helyszínen.

Remekül versenyzett a 18 évesen pályafutása első felnőtt-világbajnokságán szereplő Paragi Petra (C–1 200 m). A harmadik középfutamban elért harmadik helyével kiharcolta az A-döntőt, ami esetében bravúrnak tekinthető.

Fél távnál még a harmadik helyen haladt K–1 500 méteren a szám vb-ezüstérmese és háromszoros Európa-bajnoka, az ezer méteren kétszeres olimpiai ezüstérmes Varga Ádám. Innentől átvette az irányítást, a spanyol Alex Granerit és az idei Eb-n győztes lengyel Alex Boruckit is megelőzve diadalmaskodott.

„Csütörtökön mutatkozott be a vb-n Kollár Kristóf és Juhász István kenupárosa. A srácoknak a biztos döntős szerepléshez meg kellett volna nyerniük a harmadik előfutamot, ez azonban nem jött össze nekik, harmadikként értek célba, csalódottságukat jól mutatta, hogy a nyilatkozatadástól tartózkodtak a futamot követően” – írtuk csütörtöki tudósításunkban.

A középfutama már abszolút rendben volt vb- és Eb-ezüstérmes egységünknek, magabiztosan győzött s jutott be az A-döntőbe. Kollár Kristóf a futamot követően szerette volna tisztázni: az előfutam után nem az elért harmadik hely miatt nem adtak interjút, hanem a történtek, az életének 43. évében elhunyt Boros Gergely halálhíre okán.

Jól kezdett az Eb után kiírt válogatót meglepetésre megnyerő, 18 éves Hofer Bianka és 20 esztendős Tölgyesi Flóra alkotta kajak kettesünk, a táv felénél, 250 méternél még az A-döntőt érő második helyen ment, a folytatásban azonban az olaszok, a spanyolok és a mexikóiak hajrájára sem tudott reagálni, ötödikként végzett, ami B-döntős szereplést jelent.

Leszakadt az ég a délelőtti program utolsó versenyszáma, a férfi K–2 500 méter középfutama közben. A Kurucz Levente, Fodor Bence alkotta Európa-bajnoki ezüstérmes duónk a vb egyik legnagyobb esélyeséhez méltóan szerepelt: rendkívül meggyőző teljesítménnyel diadalmaskodott. Kurucz Levente a futamot követően azt mondta: „Persze, van ebben még bőven!” Az biztos, nem rossz előjel ez a vasárnapi döntő előtt…

Paraszakágban Kiss Tibor (KL2) B-döntőbe jutott, Kiss Erik (KL3) kiesett.