Kiss Ágnes világbajnoki ezüstérmes kenu egyes ötszáz méteren

A délelőtti borús, záporral fűszerezett időjárást napsütés váltotta szombat délután a Málta-tavi regattapályán, s a hátszél is megmaradt a döntős programcsomagra.

Kiss Ágnesnek nem úgy alakult a fő versenyszáma C–2 500 méteren Nagy Biankával, ahogyan azt szerette volna, a lányok péntek délután a hetedik helyen végeztek. Kiss legutóbb 2021-ben 16 esztendősen versenyzett egyesben világbajnokságon, itt Poznanban újfent sor került rá, C–1 500 méteren szépíthetett, abban a számban, amelyben Magyarországnak még egyetlen érme sincs a vb-kről. Az előjelek meglehetősen biztatóak voltak, a magyar lány az elő- és a középfutamot egyaránt megnyerte.

A négyes pályáról rajtolhatott, jól sikerült a kezdés, a második helyen haladt a kanadai Sophia Jensen mögött. Tisztán látszott, hogy kettejük között dőlhet el a vb-cím sorsa, kapaszkodott a magyar lány, 150 méterrel a vége előtt hajszállal talán meg is előzte riválisát, ám Jensen jól váltott, megnyerte a világbajnokságot, Kiss Ágnes ezüstérmet szerzett.

Fejes Dániel jól tette, hogy a C–1 500 méter péntek délelőtti középfutamában tartalékolt, hiszen délután fantasztikus világbajnoki címet szerzett ezer egyesben. Az A-döntős szereplése így sem forgott kockán, a harmadik helyen kvalifikálta magát az éremfutamba.

A rajtot kiválóan kapta el, féltávnál a brazil Isaquias Guimaraes Queirozzal, az ezer méterben Fejessel holtversenyben győztes cseh Martin Fuksával és a moldovai Serghei Tarnovshival haladt szinte egyvonalban. A brazil ellépett a többiektől, egyedül Fuksa foghatta be, neki sem sikerült, Fejes Dániel az utolsó 150 méterre kicsit elfogyott, és a nyolcadik helyen ért célba.

A másik pénteki világbajnokunk, a K–1 1000 méteren győztes Csikós Zsóka is bizonyíthatott szombaton, az olimpiai szám, az ötszáz egyes fináléjában. A szám aktuális világ- és Európa-bajnoki bronzérmese elmondta, idén jóval nagyobb hangsúlyt fektetett a rövidebb távra, és megígérte, a vb során most először jól kapja el a rajtot!

Nos, ez ezúttal sem jött össze neki, fél hajó hátránnyal kezdett. A német Pauline Jagsch állt az élre, próbálta vele tartani a lépést az új-zélandi Aimee Fisher, az ausztrál Natalia Drobot, a kanadai Michelle Russel és a lengyel Anna Pulawska – Csikós igyekezett felzárkózni, a hatodik helyről egyet sikerült előrelépnie, ötödikként ért célba.

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Parasportolóink közül Suba Róbert (VL2) a harmadik helyen végzett a B-döntőben, így összesítésben tizenkettedikként végzett.

GYORSASÁGI ÉS PARA VILÁGBAJNOKSÁG, POZNAN

Szombat

Kajak

Férfiak

K–1 200 m. Vb: , …17. Balogh Gergely 35.90

K–1 1000 m. Vb:

Nők

K–1 500 m. Vb:

Kenu

Férfiak

C–1 500 m. Vb: Isaquias Guimaraes Queiroz (Brazília) 1:46.08, 2. Martin Fuksa (Csehország) 1:46.32, 3. Csi Boven (Kína) 1:47.10, ...8. Fejes Dániel 1:48.88

C–4 500 m. Vb:

Nők

C–1 500 m. Vb: Sophia Jensen (Kanada) 2:00.78, 2. KISS ÁGNES 2:02.80, 3. Alena Nazdrova (Fehéroroszország) 2:04.80

C–2 200 m. Vb:

Para szakág (200 m)

Férfiak

KL 1. Vb: KISS PÉTER PÁL (MAGYARORSZÁG, edző: Gombos Dániel) 46.35, 2. Luis Cardoso da Silva (Brazília) 47.25, 3. Alekszandr Ilicsev (Oroszország) 48.39, …5. Suba Róbert 48.55

VL2. Vb: , …12. Suba Róbert 53.62