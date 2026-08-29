Pétervári-Molnár 15., Gadányi 20. lett az evezős-vb-n

A háromszoros olimpikon Pétervári-Molnár szerdán második volt előfutamában, pénteken pedig kevéssel maradt le az elődöntőbe kerülésről. Negyeddöntős futamában negyedik lett, mindössze másfél másodpercet kapott a román Mihai Chirutól. A négy futamból az első három került az elődöntőbe, a többiek az idejük alapján a C- vagy a D-döntőbe. A magyar egypárevezős 6:51.94 perces eredménnyel C-döntős lett, akadt olyan futam, amelyből idejével elődöntős lett volna, azok közül pedig, akik kiszorultak a legjobb 12 közül, senki sem előzte meg. A szombati C-döntőben 500 és 1000 méternél harmadik, 1500-nál negyedik volt, de a végéig nagy hajrával visszakapaszkodott a harmadik pozícióba, ezzel összesítésben 15. lett. Az utolsó 500 méteren jelentősen csökkentette hátrányát, 6:56.23 perccel ért célba, míg az első svéd Samuel Oskarsson 6:54.75-öt, a második szlovén Filip-Matej Pfeifer 6:56.12-t evezett.

A nőknél Gadányi Zoltána idővel jutott szerdán a negyeddöntőbe, amelyben a második futamban ötödik lett, ezzel 8:02.25 perces eredménnyel a D-döntőbe került. A szombati versenyében 500 és 1000 méternél még a negyedik helyen haladt, csak finn riválisa evezett mögötte, de aztán megelőzte francia és paraguayi ellenfelét és másodikként ért célba 7:45.81 perces eredménnyel, a 7:40.28-cal első, olasz színekben szereplő Sophie Souwer mögött. Így összességében a 20. helyen végzett.

A mieink délután még a vegyes kétpárban lesznek érdekeltek.