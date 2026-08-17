Birkózás: László ezüst-, Toplak bronzérmes az U20-as vb-n

Kiválóan teljesítenek a kötöttfogású magyar birkózók a Pozsonyban zajló U20-as világbajnokságon. Hétfőn este tartották az első helyosztókat a vb-n, és az éremmeccsek programjában két versenyzőnknek is szurkolhattunk.

A vasárnap bemutatott nagyszerű menetelésével – sorrendben kínait, kazahot, grúzt és egyiptomit verve – László Koppány bejutott a msánapi a fináléba a nehézsúlyúak mezőnyében. A ferencvárosiak ígérete az aranycsatában 8–0-ra kikapott a vb- és Eb-címvédő, orosz Ali Iljaszovtól, így

László – aki az idei junior Eb-n harmadik lett – ezsütérmesként zárt a 130 kilós súlycsoportban a vb-n.

Toplak Zalán (zöldben) Forrás: UWW/MBSZ

Az előző napi negyeddöntős veresége után Toplak Zalán (77 kg; szintén FTC-KIMBA) a vigaszágon javíthatott, ahol felülmúlta amerikai ellenfelét, ezzel kiharcolta a bronzmeccset, amelyet magabiztosan, 10–2-re nyert meg a grúz Giorgi Gogelasvili ellen.

Ezzel Toplak karrierje első érmét jegyezte utánpótlás-világeseményen.

Az ESMTK-KIMBA U20-as Eb-győztes ígérete, Zsitovoz Petro (67 kg) grúz és ukrán riválist legyőzve elődöntőt vívhatott, ahol fordulatos csatában 7–5-re kikapott kazah ellenfelétől, így kedden a bronzmérkőzés vár rá, míg Vitai Vendelre (97 kg) a vigaszág, miután szintén két meccset nyert és egyet veszített.

Kedden délelőtt a korosztályos Eb-ezüstérmes Szinay Szabolcs (82 kg) is szőnyegre lép, illetve a lányoktól Müller Petra (72 kg) és Németh Szonja (53 kg) is megkezdi szereplését.

Zsitovoz Petro Forrás: UWW/MBSZ

U20-AS VILÁGBAJNOKSÁG, POZSONY (SZLOVÁKIA)

KÖTÖTTFOGÁS

Döntők:

130 kg: Ali Iljaszov (orosz) – László Koppány Simon 8–0

Vigaszági mérkőzések:

77 kg: Toplak Zalán – Leister Bowling (amerikai) '1–1 (előbb szerzett ponttal)

Bronzmérkőzések:

77 kg: Toplak Zalán – Giorgi Gogelasvili (grúz) 10–2 Korábbi meccsek:

Selejtezők:

63 kg: Fige Levente – Daniel Guevara Pime (mexikói) 9–0

87 kg: Varga Zalán – Itzsak Nemszadze (izraeli) tus 9–1-nél

130 kg: László Koppány Simon – Cuj Csengmao (kínai) 6–2

Nyolcaddöntők:

63 kg: Aleksz Margarjan (örmény) – Fige Levente 2–1 (Fige kiesett, miután legyőzője kikapott a négy közé jutásért)

77 kg: Toplak Zalán – Jan Zjanko (fehérorosz) 3–1

87 kg: Paul Maier (osztrák) – Varga Zalán 3–1 (Varga kiesett, miután legyőzője kikapott az elődöntőben)

130 kg: László Koppány Simon – Bahtijar Kazijev (kazah) 8–0

Negyeddöntők:

77 kg: Szamvel Terterjan (örmény) – Toplak Zalán 5–0 (az örmény a döntőig menetelt, így Toplak a vigaszágon folytathatta)

130 kg: László Koppány Simon – Szaba Purceladze (grúz) 6–2

Elődöntők:

130 kg: László Koppány Simon – Iszám Huszein (egyiptomi) 5–1 A hétfőn kezdő magyar versenyzők eredményei:

Selejtezők:

72 kg: Alekszandre Ruszitasvili (grúz) – Toplak Barna 8–0 (Toplak búcsúzott, miután legyőzője kikapott a negyeddöntőben)

97 kg: Vitai Vendel – Amirszam Mohammadi (iráni) '1–1 (előbb szerzett ponttal)

Nyolcaddöntők:

67 kg: Zsitovoz Petro – Erekle Tavberidze (grúz) 9–3

97 kg: Vitai Vendel – Yassine Ben Labed (lengyel) 3–1

Negyeddöntők:

67 kg: Zsitovoz Petro – Denisz Kovsun (ukrán) 6–4

97 kg: Jehor Jakusenko (ukrán) – Vitai Vendel 8–0 (Vitai vigaszágra került, mivel a legyőzője döntőbe jutott)

Elődöntők:

67 kg: Kazibek Kalmagambetov (kazah) – Zsitovoz Petro 7–5



Keddi program:

Vigaszági mérkőzések:

97 kg: Vitai Vendel – Arman Mkrtcsjan (örmény) vagy Emir Bozdag (török)

Bronzmérkőzések:

67 kg: Zsitovoz Petro – Sebastian Wagner (német) vagy Amryn Nutter (amerikai) vagy Mohamed Abdelrehim (egyiptomi)

(Kiemelt képen: László Koppány Forrás: UWW/MBSZ)