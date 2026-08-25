Kenéz Kincső: Nem ezért mentünk a vébére, de büszke vagyok a lányokra

Mint arról beszámoltunk, a múlt hét végén az U18-as leány vízilabda-válogatott 8–7-es vereséget szenvedett az Egyesült Államok fiataljaitól a korosztály Tenerifén rendezett világbajnokságának bronzmérkőzésén, így Csicsáky Vince együttese

a negyedik helyen zárta a tornát.

A magyarok az első meccsükön 12–11-re győzték le az olaszokat, aztán a hollandokat 13–10-re múlták felül, majd a görögöktől 14–10-es vereséget szenvedtek. A kiemelt csoport második helye automatikusan negyeddöntőt ért, de az elődöntőbe is simán bejutott a csapat a kínaiak ellen 17–9-re megnyert összecsapás után.

A négy között előbb a hazai környezetben szereplő spanyolokkal mérkőzött a társaság, amely az első félidőben 6–2-es hátrányba került, így a magyar lányok döntős álma hamar kezdett szertefoszlani. A folytatásban igyekeztek visszakapaszkodni a mieink, de a végére így sem maradtak izgalmak, a spanyolok 13–10-es sikerrel mentek a fináléba, amelyet végül elveszítettek 9–5-re az ausztrálok ellen. A magyar lányok pedig az USA elleni elveszített bronzcsata után a negyedik helyen fejezték be.

„Nem a negyedik helyért mentünk a vébére, de büszke vagyok a lányokra – kezdte értékelését honlapunknak az U18-as leányválogatott csapatkapitánya, Kenéz Kincső. – Mindenki igyekezett kiadni magából a legtöbbet, egységes csapatként küzdöttünk, de most ennyire volt elég a teljesítményünk. A negyedik helyért talán szégyenkeznünk nem kell, de mindig mindenhonnan az aranyat szeretnénk elhozni. Igyekszünk levonni a tanulságokat. A spanyolok elleni elődöntőnek önbizalommal telve mentünk neki, elhittük, hogy az otthonukban is meg tudjuk őket verni, de végül nem sikerült. Nem sokáig csüggedtünk, mert tudtuk, hogy még érmet szerezhetünk az utolsó napon. A szintén nagyon erős amerikaiak ellen igazából egy pár perces rövidzárlatunk volt az utolsó negyedben, amikor labdaeladások után gyorsan három gólt kaptunk és már nem tudtunk egyenlíteni. Az egyik éppen ez,

amit meg kell tanulnunk, hogy nagy tétnél, kiélezett, döntő szituációban, a meccs végén nagyon fáradtan is jó döntéseket hozzunk.

Úgy állunk a negyedik helyhez, hogy a pofonok néha szükségesek ahhoz, hogy a jövőben nagy eredményeket tudjunk elérni. Keményen dolgozunk tovább a klub-, valamint a válogatott edzésein is, és legközelebb újra a legfényesebb éremért megyünk világversenyre.”

Kenéz Kincső az U18-as vb-n csapatkapitánya volt a magyar válogatottnak Fotó: WA

A 18. életévét szeptember elején betöltő Kenéz Kincső a múlt évadot az Eger együttesében töltötte, az új idényben pedig a Dunaújváros felnőtt- és ifjúsági csapatát erősíti.

(Kiemelt képünkön: a magyar csapat a vb-n Forrás: Arsenio Waterpolo)