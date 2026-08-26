Nemzeti Sportrádió

Evezés: egy nyári világversenyérem a magyar utánpótlástól

N. D. utanpotlassport.huN. D. utanpotlassport.hu
2026.08.26. 09:05
null
Címkék
evezés utánpótlás utánpótlássport
Demkó Janka és Mezősi Márton gondoskodott róla, hogy az utánpótlás evezős-válogatott ne maradjon érem nélkül a nyári korosztályos világversenyeken.

„Három érmet szeretnék látni idén az ificsapatunktól, de ez sok tényezőn múlik majd. Mindent megteszünk, hogy 2026 is sikeresen alakuljon” – mondta az év elején az Utánpótlássportnak Simon Béla, az evezős-válogatott szövetségi kapitánya, utalva, a sikeres 2025-ös évre, amikor az U19-esek, vagyis az ifik magyar viszonylatban kiemelkedően szerepeltek.

Májusban Németországban rendezték meg az U19-esek Európa-bajnokságát, amin a várakozásokhoz képest rosszabb eredményekkel zártak az indulóink, a dobogó egyik egységnek sem jött össze, cserébe három is ötödikként zárt. Júniusban a lengyelországi Olimpiai Reménységek Versenye a nyári időszak egyik fénypontja volt, hiszen a válogatott összesen tizenkét érmet szerzett, közte hét aranyat. A fiatalok az összetett pontversenyben, valamint a női pontversenyben is az első helyen végeztek – olyan sikereket elérve, amelyekre hosszú ideje nem volt példa. 

De vissza a világ- és az Európa-bajnokságokhoz: a júliusi U23-as vb visszafogott magyar eredményeket hozott, a csapat legjobb helyezése a tizedik volt,

az augusztusi U19-es világbajnokságon azonban végre összejött a várva várt érem,

Demkó Janka, Mezősi Márton mix kétpárevezős egység harmadikként zárt; a duó ezzel rendezte a tartozását Simon Béla irányába.

Az ORV-csapat öröme Forrás: MESZ

„Janka és Marci tavaly a beach sprint világversenyeken már versenyeztek együtt, az Európa-bajnokságon ráadásul elképesztő balszerencse miatt maradtak le az éremszerzésről, Marci időben nyomta meg a gombot a futam végén, csak valószínűleg nem elég erősen, és így lemaradtak a dobogóról. Azóta mondom nekik, hogy tartoznak nekem egy világversenyéremmel, úgyhogy amikor kikötöttek a vb-döntő után, mondtam is nekik, hogy ezt rendezettnek tekintem.

Remekül teljesítettek, a fináléban tapadtak a végső győztes németekre, az ezüst sem volt messze – összegzett a honlapunknak Simon, aki hozzátette: – Kezd alakulni az utánpótlásban egy olyan brigád, amelyre minden bizonnyal számíthatunk a jövőben.”

A tradicionális evezést tekintve az utánpótlás-világversenyek sora a jövő hét végén zárul, ugyanis a lengyelországi Kruszwicában rendezik meg az U23-as Európa-bajnokságot (szeptember 5-6.).

(Kiemelt képünkön: Demkó Janka és Mezősi Márton ünnepel az U19-es vb-n Forrás: MESZ)

evezés utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Sportlövészet: minden éremből kettő jutott az U18-asoknak az Eb-n

Utánpótlássport
2 órája

Kenéz Kincső: Nem ezért mentünk a vébére, de büszke vagyok a lányokra

Utánpótlássport
20 órája

Sportlövészet: magyar arany és bronz vegyes csapatban az U18-as Eb-n

Utánpótlássport
23 órája

Labdarúgás: remekül védő fiatal kapusok az NB I 5. fordulójában

Utánpótlássport
Tegnap, 9:00

Ökölvívás: a maximumot adták a magyarok az U19-es Eb-n

Utánpótlássport
2026.08.24. 19:46

Tamás Bence nem jutott elődöntőbe az evezős-vb-n

Egyéb egyéni
2026.08.24. 17:15

Sportlövészet: Magyar arany, ezüst és bronz az U18-as Eb-n

Utánpótlássport
2026.08.24. 15:55

A hónap utánpótlásedzője: Sótonyi László a júliusi díjazott

Utánpótlássport
2026.08.24. 13:48