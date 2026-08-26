Evezés: egy nyári világversenyérem a magyar utánpótlástól

„Három érmet szeretnék látni idén az ificsapatunktól, de ez sok tényezőn múlik majd. Mindent megteszünk, hogy 2026 is sikeresen alakuljon” – mondta az év elején az Utánpótlássportnak Simon Béla, az evezős-válogatott szövetségi kapitánya, utalva, a sikeres 2025-ös évre, amikor az U19-esek, vagyis az ifik magyar viszonylatban kiemelkedően szerepeltek.

Májusban Németországban rendezték meg az U19-esek Európa-bajnokságát, amin a várakozásokhoz képest rosszabb eredményekkel zártak az indulóink, a dobogó egyik egységnek sem jött össze, cserébe három is ötödikként zárt. Júniusban a lengyelországi Olimpiai Reménységek Versenye a nyári időszak egyik fénypontja volt, hiszen a válogatott összesen tizenkét érmet szerzett, közte hét aranyat. A fiatalok az összetett pontversenyben, valamint a női pontversenyben is az első helyen végeztek – olyan sikereket elérve, amelyekre hosszú ideje nem volt példa.

De vissza a világ- és az Európa-bajnokságokhoz: a júliusi U23-as vb visszafogott magyar eredményeket hozott, a csapat legjobb helyezése a tizedik volt,

az augusztusi U19-es világbajnokságon azonban végre összejött a várva várt érem,

a Demkó Janka, Mezősi Márton mix kétpárevezős egység harmadikként zárt; a duó ezzel rendezte a tartozását Simon Béla irányába.

Az ORV-csapat öröme Forrás: MESZ

„Janka és Marci tavaly a beach sprint világversenyeken már versenyeztek együtt, az Európa-bajnokságon ráadásul elképesztő balszerencse miatt maradtak le az éremszerzésről, Marci időben nyomta meg a gombot a futam végén, csak valószínűleg nem elég erősen, és így lemaradtak a dobogóról. Azóta mondom nekik, hogy tartoznak nekem egy világversenyéremmel, úgyhogy amikor kikötöttek a vb-döntő után, mondtam is nekik, hogy ezt rendezettnek tekintem.

Nagyon örültünk a sikernek, főleg, hogy jó ideje vártunk már újabb korosztályos vébééremre.

Remekül teljesítettek, a fináléban tapadtak a végső győztes németekre, az ezüst sem volt messze – összegzett a honlapunknak Simon, aki hozzátette: – Kezd alakulni az utánpótlásban egy olyan brigád, amelyre minden bizonnyal számíthatunk a jövőben.”

A tradicionális evezést tekintve az utánpótlás-világversenyek sora a jövő hét végén zárul, ugyanis a lengyelországi Kruszwicában rendezik meg az U23-as Európa-bajnokságot (szeptember 5-6.).

(Kiemelt képünkön: Demkó Janka és Mezősi Márton ünnepel az U19-es vb-n Forrás: MESZ)