Nemzeti Sportrádió

Németh Zsanett és Rába Dániel is második lett a Németh Pál-emlékversenyen

H. Á.H. Á.
2026.08.27. 10:02
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Rába Dániel második lett (Fotó: Unger Tamás)
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atlétika kalapácsvetés Németh Zsanett Rába Dániel
Szombathelyen nyolcadik alkalommal rendezték meg a kalapácsvetők Németh Pál-emlékversenyét szerdán, amelyen a férfiaknál a horvát Matija Greguric, a nőknél az ukrán Irina Klimec győzött.

A Magyar Atlétikai Szövetség közlése szerint a magyarok közül a férfiak mezőnyében Rába Dániel idei legjobbjával, 74.12 méterrel a második lett, a nőknél Németh Zsanett 68.96-os dobásával végzett szintén a második helyen. A hölgyeknél a bronzérem is itthon maradt, Gyurátz Réka 67.60-nal zárt a harmadik helyen.

 

 

atlétika kalapácsvetés Németh Zsanett Rába Dániel
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