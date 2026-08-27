Németh Zsanett és Rába Dániel is második lett a Németh Pál-emlékversenyen

A Magyar Atlétikai Szövetség közlése szerint a magyarok közül a férfiak mezőnyében Rába Dániel idei legjobbjával, 74.12 méterrel a második lett, a nőknél Németh Zsanett 68.96-os dobásával végzett szintén a második helyen. A hölgyeknél a bronzérem is itthon maradt, Gyurátz Réka 67.60-nal zárt a harmadik helyen.