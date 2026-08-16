Csapó Miklós: Csakis pozitív emlékeket kötök a BVSC-s éveimhez

Tizenegy év jelentős idő – Csapó Miklós eddigi pályafutásában a BVSC-nél töltötte a leghosszabb időt, még 2015-ben igazolt oda, az utóbbi években pedig már csapatkapitányként volt része a zuglóiak újbóli felemelkedésében. A Szőnyi úton 2025-ben 21 év után örülhettek ismét bajnoki (bronz)éremnek a férficsapatnál, ezt 2026-ban megismételték; 2024-ben szintén 21 év után jutott az együttes döntőbe a Magyar Kupában; a 2025–2026-os évadban pedig elődöntőt játszhatott az Eurokupában 24 évet követően.

A legutóbbi idénnyel lezárult Csapó zuglói korszaka, a Semmelweis OSC-hez igazolt.

„Csakis pozitív emlékeket kötök a BVSC-s éveimhez – szögezte le. – Amikor 2015-ben Zuglóba igazoltam, amennyire vissza tudok emlékezni, nem a legfényesebb időszakát élte a klub, de akkor már egészen jól erősített, éreztem, hogy kezd kialakulni egyfajta kohézió. Arra vagyok a leginkább büszke, hogy évről évre fejlődtünk, minden idényben egyre előrébb léptünk, és ezt kicsit a magaménak is érzem. Bár a következő évadtól már nem velem képzelték el a jövőt, de van ilyen, ez benne van a profi sportban, büszkén voltam BVSC-s!”

A 33 éves vízilabdázó elárulta, viszonylag hamar megegyezett a Semmelweis OSC-vel.

„Szempont volt, hogy a karrierem végéhez közeledve Budapesten maradjak, a Semmelweis OSC-t minden szempontból jó következő lépcsőfoknak gondoltam. Természetesen az is lényeges volt, hogy többen játszanak itt, akik korábban a csapattársaim voltak akár klub-, akár utánpótlás-válogatott szinten, végül is összességében örömmel váltottam csapatot” – részletezte Csapó Miklós, akinek Gál Dávid és Mészáros Csaba korábban a BVSC-ben is a csapattársa volt, előbbi tavaly, utóbbi két éve szerződött Újbudára, míg Sedlmayer Tamással korosztályos válogatottként szerepelt egy csapatban.

„Nagyon jó a légkör, ez fontos pillére lesz a következő idénynek. Fiatal a csapat, életemben először én vagyok a legidősebb játékos, ami persze nem extrém dolog, de egyelőre mégis szokatlan. Látom a potenciált a csapatban, bizakodva vágunk neki a következő évadnak, jól halad a munka, jól sikerültek az eddigi edzőmeccseink, optimista vagyok.”

Egy évvel ezelőtt az OSC alaposan megújult, a 2023–2024-es idény végén nehéz helyzetbe kerülő klub játékosait a Semmelweis igazolta le, ez is kellett ahhoz, hogy elkerülje a megszűnést. A 2020-as években három bajnoki ezüstöt és egy bronzot szerző csapat így visszafogottabb célokkal kezdhette meg a 2025–2026-os évadot, de stabil teljesítménnyel elérte a felsőházat az alapszakasz végén, és végül a hetedik helyen zárt. Megkérdeztük Csapót, a sokat erősítő Semmelweis OSC-nek milyen kiemelt célja lehet túl azon, hogy ismét ott lenne a legjobb nyolc között.

„A klubnál készült egy idény eleji interjú mindenkivel, mindenki megfogalmazta a célokat, amelyeket személy szerint jónak lát. Én akkor is úgy fogalmaztam, és most is szeretnék két lábbal a földön maradni: előrébb akarunk lépni az előző évadhoz képest, és ha ez sikerül, elégedettek lehetünk. Hogy ez egy, két, három pozíciót jelent, azt majd meglátjuk a formánkat figyelembe véve. Fontos lesz, hogyan kezdjük az idényt, milyen hullámra ülünk fel, de az eddigi kétkapuk, edzések alapján bizakodó vagyok, egyértelműen van lehetőség a csapatban.”

A Magyar Kupa-selejtezőben a Semmelweis OSC az A-csoportba került a Szentes és a KSI mellé, Szentes lesz a csoport házigazdája az augusztus 29–30-i kvalifikációban – a négy háromcsapatos csoportból az elsők jutnak tovább a negyeddöntőbe.

„Mindenképpen a csoportelsőség a tervünk, szerintem ez bőven teljesíthető célkitűzés. Lépésről lépésre haladnánk, elsőre ezt szeretnénk megugrani, aztán remélhetőleg tervezhetünk tovább a kupában.”