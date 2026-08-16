Mac Allister visszatért, magyarjai nélkül ikszelt a Comóval a Liverpool

A magyar válogatott játékosok közül Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik ezúttal nem lépett pályára. A két futballista várhatóan az esti egymás elleni találkozón szerepel majd, amelyet már nem zárt kapuk mögött rendeznek a Liverpool és a Como között.

A Tottenham Hotspur szintén döntetlent játszott, Roberto De Zerbi csapatának a Hoffenheim volt a vendége.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Como (olasz)–Liverpool FC (angol) 0–0

Como: Törnqvist – Smolcic, Dossena, Kempf, Valle – Caqueret, Perrone – Kühn, Lahdo, Diao – Morata. Vezetőedző: Cesc Fabregas

Liverpool: Mamardasvili – Ramsay (Sonni-Lambie, 78.), Endo, Chambers, Cimikasz – Nyoni, Mac Allister (T. Ndiaye, 69.) – Elliott (W. Wright, 57.), McConnell (Pitt, 78.), Munoz (Morrison, 57.) – Chiesa (Koumas, 57.). Vezetőedző: Andoni Iraola

Tottenham (angol)–Hoffenheim (német) 2–2 (2–1)

Tottenham: Austin – T. Hall, Danso, B. Davies, Souza (Byrne, 69.) – M. Fernandes, Bentancur – Ajayi (Adewole, 69.), P. M. Sarr (Donley, 90.), Williams-Barnett – Maddison (Elliott-Parris, a szünetben). Vezetőedző: Roberto De Zerbi

Gólszerző: B. Davies (20.), Williams-Barnet (45+2.), ill. Hlozek (16.), Gendrey (55.)