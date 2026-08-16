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Mac Allister visszatért, magyarjai nélkül ikszelt a Comóval a Liverpool

R. D. P.R. D. P.
2026.08.16. 14:52
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Alexis Mac Allister visszatért a pályára, egy héttel a Premier League-idény kezdete előtt (Fotó: Getty Images)
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Liverpool Como felkészülés Tottenham
Gól nélküli döntetlennel végződött a zárt kapus felkészülési mérkőzése a Liverpool FC-nek az olasz Como ellen. A találkozó legfontosabb történése Alexis Mac Allister visszatérése volt, aki a világbajnoki döntő óta először lépett pályára.

A magyar válogatott játékosok közül Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik ezúttal nem lépett pályára. A két futballista várhatóan az esti egymás elleni találkozón szerepel majd, amelyet már nem zárt kapuk mögött rendeznek a Liverpool és a Como között.

A Tottenham Hotspur szintén döntetlent játszott, Roberto De Zerbi csapatának a Hoffenheim volt a vendége.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Como (olasz)–Liverpool FC (angol) 0–0
Como: Törnqvist – Smolcic, Dossena, Kempf, Valle – Caqueret, Perrone – Kühn, Lahdo, Diao – Morata. Vezetőedző: Cesc Fabregas
Liverpool: Mamardasvili – Ramsay (Sonni-Lambie, 78.), Endo, Chambers, Cimikasz – Nyoni, Mac Allister (T. Ndiaye, 69.) – Elliott (W. Wright, 57.), McConnell (Pitt, 78.), Munoz (Morrison, 57.) – Chiesa (Koumas, 57.). Vezetőedző: Andoni Iraola

Tottenham (angol)–Hoffenheim (német) 2–2 (2–1)
Tottenham: Austin – T. Hall, Danso, B. Davies, Souza (Byrne, 69.) – M. Fernandes, Bentancur – Ajayi (Adewole, 69.), P. M. Sarr (Donley, 90.), Williams-Barnett – Maddison (Elliott-Parris, a szünetben). Vezetőedző: Roberto De Zerbi
Gólszerző: B. Davies (20.), Williams-Barnet (45+2.), ill. Hlozek (16.), Gendrey (55.)

 

Liverpool Como felkészülés Tottenham
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