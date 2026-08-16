Belga szélsővel erősített a BL-címvédő PSG

A 21 éves szélsőt az Ajaxtól szerződtette a francia sztáregyüttes: Godts a legutóbbi idényben 17 gólt szerzett a holland élvonalban, most pedig ötéves szerződést írt alá a párizsiakkal.

A nyári világbajnokságról lemaradt játékosért a sajtó szerint 55 millió eurót (közel 20 milliárd forintot) fizetett a PSG.