Belga szélsővel erősített a BL-címvédő PSG

A labdarúgó Bajnokok Ligájában címvédő Paris Saint-Germain átigazolta a belga válogatott Mika Godtsot.
A 21 éves szélsőt az Ajaxtól szerződtette a francia sztáregyüttes: Godts a legutóbbi idényben 17 gólt szerzett a holland élvonalban, most pedig ötéves szerződést írt alá a párizsiakkal.
A nyári világbajnokságról lemaradt játékosért a sajtó szerint 55 millió eurót (közel 20 milliárd forintot) fizetett a PSG.
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