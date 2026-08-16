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Belga szélsővel erősített a BL-címvédő PSG

2026.08.16. 14:57
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Fotó: Facebook, PSG - Paris Saint-Germain
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Mika Godts Ligue 1 PSG
A labdarúgó Bajnokok Ligájában címvédő Paris Saint-Germain átigazolta a belga válogatott Mika Godtsot.

A 21 éves szélsőt az Ajaxtól szerződtette a francia sztáregyüttes: Godts a legutóbbi idényben 17 gólt szerzett a holland élvonalban, most pedig ötéves szerződést írt alá a párizsiakkal.

A nyári világbajnokságról lemaradt játékosért a sajtó szerint 55 millió eurót (közel 20 milliárd forintot) fizetett a PSG.

 

Mika Godts Ligue 1 PSG
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