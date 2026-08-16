Gyász: elhunyt a Videoton UEFA-kupa-döntős játékosa

Gömöri Ottó 1962. május 5-én született Hatvanban. A Videoton bemutatója szerint Egerben nőtt fel, Hatvanban folytatta, katonaévei alatt a Honvéd Szabó Lajos SE játékosa volt.

1984-ben került a Videotonhoz, ahol két idény alatt 11 bajnokin kapott szerepet, egyetlen élvonalbeli gólját a Ferencváros otthonában szerezte 1984. október 6-án.

Az UEFA-kupa-menetelés során a PSG ellen 1–0-ra megnyert meccsen, valamint a Manchester United elleni negyeddöntő-visszavágón kapott szerepet, utóbbiban ugyan a szétlövés során hibázott, de a fehérváriak így is bejutottak az elődöntőbe, majd a döntőbe.

Sokat bajlódott sérüléssel, így 1986-ban visszatért Hatvanba, majd Gyöngyösön is futballozott. Hatvanban 28 évig dolgozott utánpótlás-edzőként, majd élete utolsó szakaszában a Hatvani Lokomotív SE felnőtt és utánpótlás csapatainak szakmai igazgatójaként tevékenykedett. Gömöri Ottó vasárnap hajnalban hunyt el.