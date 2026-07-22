NB II: a rutinos Polgár Kristóf Tiszakécskén folytatja

A Paks utánpótlásából kölcsönbe érkező 18 éves Éger Zsombor és a legutóbb Kaposváron futballozó 21 éves Heil Máté egyaránt belső védő, és a hátvédsorba érkezett a 29 éves Polgár Kristóf is.

„Bízom benne, hogy én is tudom segíteni rutinommal a fiatalabb korosztályt. Jó lenne, ha ez is egy olyan szezon lenne, amelyben elkerülnek a sérülések. A csapattal kapcsolatban nem szeretnék nagyokat ígérni, mert nem szokásom, de jó lenne olyan eredményt elérni, amire felkapják a fejüket a futballrajongók” – idézi a tiszakécskei klubhonlap a fiatalon Liverpoolban is megforduló, idehaza a Haladás, a Diósgyőr, a Gyirmót, legutóbb pedig a Kazincbarcika színeiben futballozó, 114 NB I-es meccs rutinját hozó Polgárt.

A legutóbbi idényt az NB II 10. helyén záró Tiszakécske szombat este a Szeged-Csanád Grosics Akadémia csapatát fogadja az 1. forduló keretében.