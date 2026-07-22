Vívó vb: férfi tőrben három, női párbajtőrben két magyar a főtáblán

Szemes Gergő és Dósa Dániel kiemeltként csak szombaton lép pástra a 64 között a hongkongi világbajnokságon, ám a verseny már szerdán megkezdődött – magyar idő szerint hajnalban.

A férfi tőrözők selejtezőjében Tóth Gergely hibátlanul vívott a csoportkörben, egyből csatlakozott vb-bronzérmes társaihoz, Mihályi Andornak viszont becsúszott egy vereség az első kanyarban. Sajnos ez azt jelentette, hogy pástra kell lépnie az egyenes kieséses szakaszban is: egyetlen asszót kellett volna nyernie a főtáblához, ám azt egy tussal elveszítette…

A női párbajtőrözők között is volt-van kiemeltünk, mégpedig Muhari Eszter, így ő az első napon „pihenhetett”, Büki Lili, Jász-Borsody Emma és Nagy Blanka viszont ott volt a rajtnál: a selejtező végén viszont csak Nagy örülhetett, Muhari mellett ő folytathatja a főtáblán.

VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG

Egyéni. Tőr. Férfiak. A csoportmérkőzéseken: Szemes, Dósa (kiemeltek), Tóth G. 5 győzelem/0 vereség, Mihályi 4/1. A 64 közé jutásért: Marostega (brazil)–Mihályi 15:14

Párbajtőr. Nők. A csoportmérkőzéseken: Muhari (kiemelt), Büki 5/1, Jász-Borsody 4/2, Nagy B. 4/2. A 96 közé jutásért: Jász-Borsody–Dinoy (fülöp-szigeteki) 15:9, Nagy B.–Posada (venezuelai) 15:8. A 64 közé jutásért: Nagy B.–Doig Calderon (perui) 15:11, Müller (német)–Jász-Borsody 15:7, Jü Sze-han (kínai)–Büki 15:10