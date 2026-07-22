Nemzeti Sportrádió

Az idei Magyar Nagydíjon is bemutatja motorsport- és járműipari tevékenységét a Széchenyi István Egyetem

2026.07.22. 10:27
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A Széchenyi István Egyetem standja tavaly is sok érdeklődőt vonzott a Magyar Nagydíjon
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Magyar Nagydíj Széchenyi István Egyetem Hungaroring F1
Oktatási, kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységével mutatkozik be a Széchenyi István Egyetem az idei Formula–1-es Magyar Nagydíjon. A Hungaroring Sport Zrt.-vel fennálló stratégiai együttműködés keretében a győri intézmény – egyetlen magyar egyetemként – önálló kiállítóként lesz jelen a nagydíjhétvégén.

A Széchenyi István Egyetem tavaly először saját standdal képviseltette magát a Magyar Nagydíjon, a látogatók a FanZone területén ismerkedhettek meg az intézmény innovatív motorsport- és járműipari tevékenységeivel. Az együttműködés keretében ezen a hétvégén is találkozhatnak a programmal a Hungaroringen.

Az érdeklődők megismerhetik az intézmény nemzetközi sikereket elérő hallgatói versenycsapatait, köztük az Arrabona Racing Teamet és az Európa legnagyobb energiahatékonysági versenyét ötödször is világcsúccsal megnyerő SZEnergy Teamet. Emellett versenyautó-szimulátort is kipróbálhatnak, valamint betekintést nyerhetnek a kapcsolódó képzésekbe, kutatásokba és fejlesztésekbe.


 

 

Magyar Nagydíj Széchenyi István Egyetem Hungaroring F1
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