Az idei Magyar Nagydíjon is bemutatja motorsport- és járműipari tevékenységét a Széchenyi István Egyetem

A Széchenyi István Egyetem tavaly először saját standdal képviseltette magát a Magyar Nagydíjon, a látogatók a FanZone területén ismerkedhettek meg az intézmény innovatív motorsport- és járműipari tevékenységeivel. Az együttműködés keretében ezen a hétvégén is találkozhatnak a programmal a Hungaroringen.

Az érdeklődők megismerhetik az intézmény nemzetközi sikereket elérő hallgatói versenycsapatait, köztük az Arrabona Racing Teamet és az Európa legnagyobb energiahatékonysági versenyét ötödször is világcsúccsal megnyerő SZEnergy Teamet. Emellett versenyautó-szimulátort is kipróbálhatnak, valamint betekintést nyerhetnek a kapcsolódó képzésekbe, kutatásokba és fejlesztésekbe.



