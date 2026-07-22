Összeszokott, magasan letámadó Twente vár a Fradira

MÁSODIK UTÁN NEGYEDIK HELYEZETT vár a Ferencvárosra – mégis micsoda különbség! A zöld-fehérek kettős győzelemmel búcsúztatták a szerb élvonalban legutóbb második helyezett Vojvodinát az Európa-liga-selejtező első fordulójában, most pedig a Twente következik, amely 2025–2026-ban épphogy lemaradt a holland Eredivisie dobogójáról, egyetlen ponttal szerzett csak kevesebbet a bronz­érmes NEC-nél.

Ambiciózus rivális az FTC ellenfele. Az előző évadban nem indulhatott az európai porondon, mert a kupaindulásért kiírt rájátszás döntőjében – 2–0-ról – kikapott 3–2-re az AZ-től, csakhogy azóta megszerezte az Ajax korábbi sikeredzőjét, a 2022 és 2024 között a Manchester Unitednél dolgozó Erik ten Hagot, aki januártól az enschedeiek sportigazgatójaként tevékenykedik. Továbbá a nyáron Wout Weghorst személyében nagyágyút igazoltak: a 33 esztendős, 53-szoros holland válogatott csatár az Ajaxtól érkezett, játszott az idei világbajnokságon, igaz, keveset, a 2022-esen viszont két gólt is szerzett a későbbi győztes argentinok ellen tizenegyesrúgásokkal elveszített, sportszerűtlenségi versenyt nyerő negyeddöntőben. És friss hír, hogy az Algériával ugyancsak a vb-n szereplő Ramiz Zerruki már nem a Feye­noord kölcsönjátékosaként futballozik a holland bajnoki negyedik helyezettnél, 2030 nyaráig szerződtette a klub. Őt azonban nem nevezhették az El-mérkőzésre, ami a legkevésbé sem jelent hátrányt az FTC-nek, mert az előző idényben a Twente egyik legjobbja volt.

Hogy mire számíthat a Fradi csütörtökön, illetve a jövő heti visszavágón, arról Sándor Gergelyt, a holland élvonalbeli Cambuur magyar videoelemzőjét kérdeztük.

„A Ferencvároséval ellentétben a Twente kerete alig változott a nyáron, Wout Weg­horst megszerzése jelentős fegyvertény, bár szerintem a csütörtöki mérkőzésen még nem feltétlenül szerepelteti a szakmai stáb a kezdőcsapatban – mondta lapunknak a magyar szakember. – Összeszokott, magasan letámadó, a labdával okosan építkező együttes az FTC ellenfele, amelynek kifejezetten fontos az európai kupaszereplés – az előző idényben elért eredmények miatt ez a megállapítás egyébként minden érintett holland együttesre érvényes… A pálya középső területe kulcsfontosságú csatatér lesz az ott rendre megjátszható Twente-játékosok száma miatt. Érdemes felkészülni Sam Lammersre, aki rendkívül mozgékony csatár, valamint arra, hogy a szélső támadók szeretnek befelé indulva játszani.”

Mivel lehet megbontani a holland együttes védekezését? Elég hozzá egy kivételes képességű középpályás és egy robbanékony, gyors csatár, mint amilyen Naby Keita, illetve Lenny Joseph? – kérdeztünk Sándor Gergelyt.

„A Twente két magas középhátvéddel futballozik, szélső védői pedig kifejezetten támadó szelleműek, így ha mögöttük terület nyílik, labdaszerzés után gyors kontrával zavar kelthető. Mindamellett érdekes ez: mi, elemzők arra törekszünk, hogy »kárt okozzunk« a vetélytárs játékában, csakhogy ugyanezt teszik az ellenfél szakemberei is. Az enschedeiek sejthetik, mire készülhet riválisuk. Nekik ez lesz az idénybeli első tétmérkőzésük, míg a Ferencvárosnak a harmadik, a csapatdinamika kialakulásában ennyi előnye feltétlenül van a magyar együttesnek. De tudni kell, hogy erős csapat a Twente.”

Erősebb, mint a szerb bajnokság ezüst­érmese.

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

Csütörtök, 20.00: Twente (holland)–Ferencvárosi TC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!