Vízilabda: újabb hibátlan idényt zárt az UVSE ifjúsági leánycsapata

Mint arról beszámoltunk, júnis első hétvégéjén a margitszigeti Hajós uszodában rendezték az ifjúsági leány vízilabda-bajnokság nyolcas döntőjét, melynek fináléjában a házigazda UVSE és az Eger csapott össze.

Az Áts Bertalan által irányított UVSE jól kezdte a meccset és az első negyed végén 5–2-re, a félidőben pedig 9–6-ra vezetett. Nagy-Pócsi Bianka egri tanítványai azonban nagyszerűen küzdöttek és 10–6-os hátrányból a harmadik negyedben visszajöttek 10–10-re. Ezt követően az UVSE magasabb fokozatra kapcsolt, újra növelni kezdte előnyét és

végül 18–14-es sikerrel érdemelte ki a bajnoki aranyérmet.

„Abból a szempontból különleges és kihívásokkal teli év volt, hogy az alap- és a középszakaszban sem tudtunk kétszer kiállni ugyanazzal a kerettel – mondja a bajnokcsapat edzője, az UVSE női szakágának szakmai igazgatója, Áts Bertalan. – Ennek oka az volt, hogy három játékosunk már az Egyesült Államokban jár egyetemre, van, aki Spanyolországban keresi a jövöjét, többekre a felnőttcsapat számított és még ehhez hozzájöttek a betegségek, sérülések. De valahogy még így is mindig működött, amit elterveztünk,

a lányok hozzáállása és szorgalma pedig ebben az idényben is példaértékű volt. A serdülőcsapatból többen is jelentősen hozzájárultak a bajnoki címhez,

amely természetesen a szakembereink kiváló munkájának az eredménye is. A klubban kézről kézre adjuk a játékosokat és az edzők mindenben igyekeznek együttműködni. A gyermekcsapatot irányító Ábel Zoltán, a serdülőkkel szintén veretlenül bajnok Csicsáky Vince, valamint a felnőtteket edző Benczur Márton mellett Tóth Andrea és Aubéli Ottó erőnléti edzőknek, továbbá Mezei Márta sport coachnak is nagy, együttes szerepe van a sikereinkben. És köszönjük a klubvezetéstnek az egész éves támogatást. Az ifjúsági bajnokság döntőjében a szintén sok tehetséges fiatalt soraiban tudó Eger négygólos hátrányból visszajött, de higgadtak tudtunk maradni és a saját játékunkat játszva a végén négygólos győzelmet arattunk. Ahogyan év közben egyszer sem, úgy a döntőben sem gondoltuk azt, hogy előre lefutott a mérkőzés. Az egymeccses döntőben ráadásul nincs papírforma, így különösen örülünk a címvédésnek.”

Áts Bertalan csapata hosszú idő után veretlen az ifjúsági bajnokságban Fotó: Palágyi Barbara

Az UVSE ifi csapata ezzel újabb veretlen idényt tud maga mögött, és egészen elképesztő mutató, hogy az UVSE az ifjúsági leánybajnokságban immár több mint öt esztendeje nem szenvedett vereséget, legutóbb 2021 májusában veszített bajnoki mérkőzést.

„Nem foglalkozzunk azzal, hogy hány mérkőzés óta vagyunk veretlenek. Nyilván szeretünk nyerni, mert a sportban a győzelem mindig löketet és jó visszacsatolást ad.

De elsősorban minket az érdekel, hogy a lányok mennyit fejlődnek és közülük hány játékos jut el a felnőttcsapatba vagy éri el a kitűzött céljait akár külföldön is.

A lényeg, hogy szeressék a vízilabdát és minél tovább benne maradjanak a sportágban.”

(Kiemelt fotó: Palágyi Barbara)