Vízilabda: Alaksza Kinga egy igazán elfoglalt tinédzser

Kiemelkedően sikeres időszakot tud maga mögött az UVSE – 17. születésnapját ezen a héten ünneplő – vízilabdázója, Alaksza Kinga. A sokra hivatott pólós a serdülő- meg az ifjúsági bajnokságot is veretlenül nyerte meg a lilákkal, és fontos tagja volt a hazai pontvadászatban bronzérmes felnőttcsapatnak.

„Két éve igazoltam a KSI-ből az UVSE-be, és nem emlékszem, hogy bármikor is kikaptunk volna utánpótlás-mérkőzésen – mondja. – Ez természetesen nemcsak a játékosoknak, hanem a kiváló edzői stábnak is köszönhető. Ebben az idényben sokkal többet játszottam a felnőttcsapatban, mint az utánpótlásban, de természetesen a nyolcas döntőkön ott voltam a vízben, és nagyon örülök, hogy a serdülőkkel és az ifikkel is sikerült címet védenünk. Igazából mindig a bajnoki év utolsó három mérkőzése a legfontosabb, és büszke vagyok magunkra, hogy mentálisan is nagyon felkészültek voltunk.

Szeretjük egymást és küzdünk a másikért, ami a felnőttcsapatra is igaz, amellyel kicsit másképpen terveztük az évet, de azért a bajnoki bronz is szépen csillog.

Külön öröm, hogy a Bajnokok Ligájában is szinte minden meccsen játszottam, hiszen abban a közegben különösen jól lehet fejlődni.”

Alaksza Kinga Fotó: Palágyi Barbara

A reménység teljesítményére szezon közben felfigyelt a női válogatott szövetségi kapitánya, Cseh Sándor, aki meghívta a nemzeti csapat összetartásaira. A felnőttválogatottban Kinga a görögök elleni felkészülési meccsen debütált Athénban, majd a szakvezető magával vitte a rotterdami világkupa-selejtezőre, amelyen a magyarok kiharcolták a döntőbe jutást. A vk-finálét júliusban rendezik Sydney-ben és az UVSE ígérete tagja a felkészülési keretnek.

„Nagy megtiszteltetés és jó visszajelzés, hogy ott lehettem a rotterdami világkupa-selejtezőn, ráadásul elég sok játéklehetőséget is kaptam. Még nem tudjuk, hogy kik mennek Sydneybe, de mindent megteszek az edzéseken, hogy benne legyek az utazó keretben.

A felnőttválogatottban az is sokat segített, hogy a csapattársak hamar befogadtak. Az első edzésemen megkérdezték, hány éves vagyok, mondtam, hogy tizenhat…

És akkor még magam is meglepődtem, hogy ennyire fiatalon már a nagyválogatottban edzhetek. Természetesen tudom, hogy még nem vagyok egy szinten a társakkal és rengeteget kell fejlődnöm, de nagyon jóleső érzés, hogy nem kell kivételnek éreznem magam a keretben. A válogatottban főként bekkelek, a klubcsapatomban inkább kapás szélről lövöldözök, szóval eltérő a feladatköröm, de a szövetségi kapitány védekezésben és támadásban is egyformán bevethető játékosokat keres, ezért minden szerepben helyt kell állni.”

Kingára a kora alapján az idei nyáron U18-as és U20-as világbajnokság is várna, de még nem tudni, hogy a túlterheltségének elkerülését is figyelembe véve mely világeseményeken vesz részt. Annyi biztos, a nagy vágya, hogy itthoni környezetben szerepeljen felnőttvilágversenyen, és erre akár már jövőre, a hazai rendezésű világbajnokságon esélye nyílhat.

„A gyerekkori álmom, hogy magyar közönség előtt szerepeljek felnőtt-világeseményen és mindent meg fogok tenni azért, hogy ez jövőre összejöjjön. De tudom, hogy még fiatal vagyok, ezért az elsődleges célom az, hogy a fejlődésem folyamatos maradjon, és napról napra jobb vízilabdázóvá váljak.”

(Kiemelt képünkön: Alaksza Kinga a hazai női vízilabdázás kivételes ígérete Fotó: Palágyi Barbara)