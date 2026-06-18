Nemzeti Sportrádió

Vízilabda: Alaksza Kinga egy igazán elfoglalt tinédzser

B. Z. utanpotlassport.huB. Z. utanpotlassport.hu
2026.06.18. 09:00
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vízilabda Alaksza Kinga utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Alaksza Kinga duplázott a korosztályos vízilabda-bajnokságokban az UVSE-vel, és miközben már klubja felnőttcsapatának is fontos láncszeme, a nagyválogatottban ugyancsak remek teljesítménnyel rukkol ki.

Kiemelkedően sikeres időszakot tud maga mögött az UVSE – 17. születésnapját ezen a héten ünneplő – vízilabdázója, Alaksza Kinga. A sokra hivatott pólós a serdülő- meg az ifjúsági bajnokságot is veretlenül nyerte meg a lilákkal, és fontos tagja volt a hazai pontvadászatban bronzérmes felnőttcsapatnak.

„Két éve igazoltam a KSI-ből az UVSE-be, és nem emlékszem, hogy bármikor is kikaptunk volna utánpótlás-mérkőzésen – mondja. – Ez természetesen nemcsak a játékosoknak, hanem a kiváló edzői stábnak is köszönhető. Ebben az idényben sokkal többet játszottam a felnőttcsapatban, mint az utánpótlásban, de természetesen a nyolcas döntőkön ott voltam a vízben, és nagyon örülök, hogy a serdülőkkel és az ifikkel is sikerült címet védenünk. Igazából mindig a bajnoki év utolsó három mérkőzése a legfontosabb, és büszke vagyok magunkra, hogy mentálisan is nagyon felkészültek voltunk.

Külön öröm, hogy a Bajnokok Ligájában is szinte minden meccsen játszottam, hiszen abban a közegben különösen jól lehet fejlődni.”

Alaksza Kinga Fotó: Palágyi Barbara

A reménység teljesítményére szezon közben felfigyelt a női válogatott szövetségi kapitánya, Cseh Sándor, aki meghívta a nemzeti csapat összetartásaira. A felnőttválogatottban Kinga a görögök elleni felkészülési meccsen debütált Athénban, majd a szakvezető magával vitte a rotterdami világkupa-selejtezőre, amelyen a magyarok kiharcolták a döntőbe jutást. A vk-finálét júliusban rendezik Sydney-ben és az UVSE ígérete tagja a felkészülési keretnek.

„Nagy megtiszteltetés és jó visszajelzés, hogy ott lehettem a rotterdami világkupa-selejtezőn, ráadásul elég sok játéklehetőséget is kaptam. Még nem tudjuk, hogy kik mennek Sydneybe, de mindent megteszek az edzéseken, hogy benne legyek az utazó keretben.

És akkor még magam is meglepődtem, hogy ennyire fiatalon már a nagyválogatottban edzhetek. Természetesen tudom, hogy még nem vagyok egy szinten a társakkal és rengeteget kell fejlődnöm, de nagyon jóleső érzés, hogy nem kell kivételnek éreznem magam a keretben. A válogatottban főként bekkelek, a klubcsapatomban inkább kapás szélről lövöldözök, szóval eltérő a feladatköröm, de a szövetségi kapitány védekezésben és támadásban is egyformán bevethető játékosokat keres, ezért minden szerepben helyt kell állni.”

Kingára a kora alapján az idei nyáron U18-as és U20-as világbajnokság is várna, de még nem tudni, hogy a túlterheltségének elkerülését is figyelembe véve mely világeseményeken vesz részt. Annyi biztos, a nagy vágya, hogy itthoni környezetben szerepeljen felnőttvilágversenyen, és erre akár már jövőre, a hazai rendezésű világbajnokságon esélye nyílhat.

„A gyerekkori álmom, hogy magyar közönség előtt szerepeljek felnőtt-világeseményen és mindent meg fogok tenni azért, hogy ez jövőre összejöjjön. De tudom, hogy még fiatal vagyok, ezért az elsődleges célom az, hogy a fejlődésem folyamatos maradjon, és napról napra jobb vízilabdázóvá váljak.”

(Kiemelt képünkön: Alaksza Kinga a hazai női vízilabdázás kivételes ígérete Fotó: Palágyi Barbara)

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