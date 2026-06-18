Vízilabda: a vb-felkészülés hajrájában az U18-asok

A június 27. és július 4. közötti, Portugáliában esedékes világbajnokságra készül az U18-as fiú vízilabda-válogatott.

Rio Maiorban a magyar fiúk a komplett Balkánnal veszik fel a harcot az első divízióban:

sorrendben Szerbia, Horvátország, majd Montenegró együttese lesz a mieink ellenfele.

A másik ágon az olaszok, a spanyolok, az amerikaiak és a kínaiak vannak (a görögök egy korábbi rossz szereplés miatt a második divízióból érkeznek majd).

A nemzeti együttest az a Kovács Róbert irányítja, aki az elmúlt években kétszer is világbajnoki címig vezette az aktuális korosztályos csapatát. A tréner 2022-ben az U18-asokkal Belgrádban, 2023-ban pedig az U20-asokkal Bukarestben nyert vb-aranyat. A mostani bő keret november óta készül együtt havi két-három alkalommal.

Kovács Róbert az idén ismét U18-as válogatottat irányít a vb-n Forrás: MVLSZ

„Úgy gondolom, hogy ebben a korosztályban is jó merítési lehetőségek vannak, és ez a klubedzőket dicséri, hiszen a munka meghatározó része évad közben az egyesületekben zajlik – mondta Kovács a felkészülés során. –

A válogatottban olyan játékosokat szeretnék látni, akik mentálisan és fizikálisan is bírják a terhelést, megfelelő a sebességük, jól védekeznek és a mai modern vízilabdához igazodva több poszton is bevethetők.

Továbbá nagyon fontos, hogy a magas koncentrációt a világbajnokság teljes ideje alatt fent tudják tartani. Most is csapatemberekkel tervezek. Több olyan játékos is lehetőséget kaphat a válogatottban, aki a klubjában más szerepkörben játszik, ezért az egót mindenkinek időben helyre kell tennie.”

A júniusi felkészülésre meghívott bő vb-keret

Kapusok:

Hidvégi Máté - Szeged

Horváth Levente - FTC

Király Csaba - UVSE

Szilágyi Ádám - SOSC

Mezőnyjátékosok:

Czirok Márton - KSI

Divják Deján - BVSC

Gál Máté - UVSE

Gedra Botond - Szeged

Hidasi Zétény - Szolnok

Jámbor Csaba - FTC

Kiss-Papp Szabolcs - Szentes

Kondor Zétény - SOSC

Kormány Olivér - BVSC

Kovács Levente - UVSE

Kovács Mátyás - KSI

Moldisz Milán - Eger

Pintér Noah - BVSC

Rabb Benedek - KSI

Stogicza Levente - SOSC

Tigyi Ábel - Szolnok

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)