Vízilabda: a vb-felkészülés hajrájában az U18-asok
A június 27. és július 4. közötti, Portugáliában esedékes világbajnokságra készül az U18-as fiú vízilabda-válogatott.
Rio Maiorban a magyar fiúk a komplett Balkánnal veszik fel a harcot az első divízióban:
sorrendben Szerbia, Horvátország, majd Montenegró együttese lesz a mieink ellenfele.
A másik ágon az olaszok, a spanyolok, az amerikaiak és a kínaiak vannak (a görögök egy korábbi rossz szereplés miatt a második divízióból érkeznek majd).
A nemzeti együttest az a Kovács Róbert irányítja, aki az elmúlt években kétszer is világbajnoki címig vezette az aktuális korosztályos csapatát. A tréner 2022-ben az U18-asokkal Belgrádban, 2023-ban pedig az U20-asokkal Bukarestben nyert vb-aranyat. A mostani bő keret november óta készül együtt havi két-három alkalommal.
„Úgy gondolom, hogy ebben a korosztályban is jó merítési lehetőségek vannak, és ez a klubedzőket dicséri, hiszen a munka meghatározó része évad közben az egyesületekben zajlik – mondta Kovács a felkészülés során. –
A válogatottban olyan játékosokat szeretnék látni, akik mentálisan és fizikálisan is bírják a terhelést, megfelelő a sebességük, jól védekeznek és a mai modern vízilabdához igazodva több poszton is bevethetők.
Továbbá nagyon fontos, hogy a magas koncentrációt a világbajnokság teljes ideje alatt fent tudják tartani. Most is csapatemberekkel tervezek. Több olyan játékos is lehetőséget kaphat a válogatottban, aki a klubjában más szerepkörben játszik, ezért az egót mindenkinek időben helyre kell tennie.”
Kapusok:
Hidvégi Máté - Szeged
Horváth Levente - FTC
Király Csaba - UVSE
Szilágyi Ádám - SOSC
Mezőnyjátékosok:
Czirok Márton - KSI
Divják Deján - BVSC
Gál Máté - UVSE
Gedra Botond - Szeged
Hidasi Zétény - Szolnok
Jámbor Csaba - FTC
Kiss-Papp Szabolcs - Szentes
Kondor Zétény - SOSC
Kormány Olivér - BVSC
Kovács Levente - UVSE
Kovács Mátyás - KSI
Moldisz Milán - Eger
Pintér Noah - BVSC
Rabb Benedek - KSI
Stogicza Levente - SOSC
Tigyi Ábel - Szolnok
(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)