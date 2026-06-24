Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: jót tettek az amerikai tapasztalatok Toman Rékának

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.06.24. 17:00
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kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
A 19 éves Toman Réka tavaly nyár óta az USA-ban, a University of Missouri csapatában kosárlabdázik a tengerentúli egyetemi bajnokságban. A kiváló bedobó most az Eb-re készülő U20-as válogatott csapatkapitányaként igyekszik kamatoztatni amerikai tapasztalatait.

Mint arról beszámoltunk, két győzelemmel és egy vereséggel a második helyen zárta az U20-as női kosárlabda-válogatott a spanyolországi Sanlúcarban rendezett nemzetközi felkészülési tornát. Magyar Gergely együttese – amely július negyedikétől Eb-n szerepel Litvániában – előbb 63–58-ra verte a belgákat, majd 65–55-re kikapott a belgáktól, míg zárásként 61–59-re legyőzte a házigazda spanyolokat.

„Összességében abszolúte jó élményekkel és pozitív érzésekkel zártuk a spanyolországi tornát – kezdte az értékelést a válogatott csapatkapitánya, Toman Réka az Utánpótlássportnak. – Nyilvánvalóan, kijöttek a hibák is, és felszínre került, hogy melyek azok a területek, amelyeken még mindenképpen dolgoznunk kell az Eb kezdetéig hátralévő időszakban. Ugyanakkor jó dolgokból is akadt bőven, bizonyos szakaszokban kifejezetten előremutató kosárlabdát tudtunk játszani.

Toman Réka Forrás: FIBA

Toman a németek és a belgák ellen is tíz pont felett zárt, és várhatóan az Európa-bajnokságon is vezérszerep várhat rá. A 2006-os születésű bedobóreménység a Csata DSE-ben kezdte a pályafutását, majd két Sopronban töltött évad után tavaly nyáron Amerikába tette át a székhelyét, és azóta a University of Missouri csapatát erősíti az NCAA-ben, az egyetemi bajnokságban játszva.

A szigorú csapatjáték helyett inkább az egyéni képességekre épül a játék, ugyanakkor mégis megvan az a része is az amerikai kosárlabdának, hogy kollektívaként, együtt mozogva, egymásért küzdve kell játszani. Az ehhez való alkalmazkodáshoz időre volt szükségem, de szépen lassan belerázódtam, és több szegmensben is rengeteget fejlődtem az első tengerentúli évemben. Az Amerikába kerülés persze nagy váltás volt a karrieremben, de hosszú távon sokat fogok ebből profitálni. Mindenképpen azt tervezem, hogy négy évig maradok kint az egyetemen. Az amerikai kosárlabda jóval fizikálisabb és gyorsabb, mint a magyar, illetve általában az európai játák. Ezeken a területeken kellett a legtöbbet javulnom, és szerintem sikerült is.

Forrás: University of Missouri

Hangsúlyozta, az egyéni képességek fejlesztésére és a fizikum erősítésére különösen nagy hangsúlyt fektetnek Amerikában.

Most az U20-as válogatottban csapatkapitányként ugyanezt a mentalitást igyekszem behozni a csapatba, példát mutatni, és buzdítani a többieket. Az amerikai tapasztalatok után izgatottan és nagyon motiváltan jöttem haza a nyárra, és alig vártam már, hogy újra együtt játszhassak a lányokkal a válogatottban. Szeretem a közeget, a játékostársakat és a szakmai stábot egyaránt, így élvezetes a munka együtt. Ez lesz az utolsó utánpótlás Európa-bajnokságom, szóval szeretném szépen lezárni ezt az időszakot válogatottmezben.”

(Kiemelt kép forrása: FIBA)

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