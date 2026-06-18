Nemzeti Sportrádió

Kosár: Románia ellen jön az első teszt az U20-as fiúknak az Eb előtt

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.06.18. 14:23
null
Címkék
U20-as férfiválogatott kosárlabda utánpótlás utánpótlássport Forray Gábor
Pénteken és szombaton a románokkal találkozik felkészülési meccsen Székesfehérváron az U20-as férfi kosárlabda-válogatott, amely Forray Gábor vezetésével gőzerővel készül a júliusi B-divíziós Európa-bajnokságra.

Az U20-as lányok mellett a legidősebb utánpótlás-korosztály férfi kosárlabda-válogatottja is már javában készül a közelgő kontinenstornájára. Az U20-as fiúk július 10. és 19. között Pozsonyban szerepelnek majd B-divíziós Európa-bajnokságon, amelyre Forray Gábor együttese 16 fős kerettel másfél hete kezdte meg a nagyjából négy és fél hetes felkészülést az MKOSZ fehérvári edzőközpontjában.

„Az edzőtáborban látottak alapján eddig nagyon elégedett vagyok a játékosok hozzáállásával  – kezdte Forray Gábor szövetségi edző, az Oroszlány NB I/A-csoportos felnőttcsapatának trénere az Utánpótlássportnak. – Bár a mentalitásukkal korábban sem volt probléma, hál'istennek mindenki úgy jön a válogatottba, hogy valóban megtiszteltetésként éli meg, hogy a címeres mezben szerepelhet.

Láthatóan a szezon közbeni klubmunka során sajnos nem kapták meg azt az intenzív terhelést, amiben jelenleg részesülnek, és ez pedig már kisebb sérülésekhez is vezetett néhányaknál. Emiatt kicsit lassabban adaptálódnak ahhoz a mércéhez, amit a szakmai stábunk pillanatnyilag támaszt feléjük, ugyanakkor nincs más választásunk,

Mindemellett azért azt is hozzátenném, hogy az elmondottak ellenére a keret többsége összességében jól veszi az akadályokat, különösen azokra – Lukácsi Gáborra és Mezőfi Márkra – gondolok, akik az NB I/A-csoportban edződnek hétről hétre. A felkészülés első időszakában igyekeztünk lerakni az alapokat, és a nagy sebesség, intenzitás, illetve agresszivitás melletti döntéshozatalok gyakorlására helyeztük a hangsúlyt, illetve hogy ilyen körülmények között is jól, pontosan tudjuk befejezni az akciókat. Azt is látni kell, hogy négy és fél hét alatt csodát már nem tudunk tenni, emiatt próbáljuk leegyszerűsíteni a játékunkat, hogy a meglévő repertoárunkat lehetőleg minél hatékonyabban tudjuk alkalmazni.

Addig pedig mindent elkövetünk, hogy először az idei Európa-bajnokságon minél jobb helyezést érjünk el."

Forray Gábor Forrás: MVM-OSE Lions

A csapat lehetséges kulcsjátékosai közül Flasár Zalán biztosan nem állhat rendelkezésre a nyáron a válogatottban az amerikai egyetemi elfoglaltságai miatt, míg a másik meghatározó magasember, Rosta Péter ugyan elkezdte a legelején az edzőtábort, de jelenleg szintén hiányzik hasonló okból, viszont Amerikából visszatérve, ő a felkészülés második felében már csatlakozik a nemzeti csapathoz, így a tervek szerint az Eb-n is pályára léphet. Sérülés miatt Angyal Medárd válogatottbeli szereplése egyelőre kérdéses.

Az U20-as válogatott az első felkészülési mérkőzésein péntek és szombat délután (egyaránt 17 órától) az A-divíziós románokkal csap össze. Egy hét múlva a portugálok, majd az edzőtábor legvégén a grúzok ellen következik két újabb páros meccs a mieinknek, akik így hat találkozóval hangolnak az Eb-re.

„A románoknak ez a generációja kifejezetten erős, éppen ezért számunkra ez kiváló erőfelmérő lesz, hogy mindjárt az első tesztmeccseink alkalmával velük játszhatunk.

Arra lesz kíváncsi leginkább, hogy az eddig gyakoroltakból mennyit és milyen minőségben tudunk majd bemutatni a pályán a románok ellen. Egyelőre még bő kerettel dolgozunk, még javában zajlanak az érettségik is, szóval ezeken, illetve még a jövő heti edzőmeccseken is igyekszünk majd mindenkinek lehetőséget adni, és felmérni a tudásukat minőségi csapatok ellen."

U20-as B-divíziós férfi Európa-bajnokság
2026. július 10-19., Pozsony (Szlovákia)
D-csoport: Hollandia, Magyarország, Bulgária, Albánia, Dánia

(Kiemelt képen: Lukácsi Gábor Forrás: FIBA)

U20-as férfiválogatott kosárlabda utánpótlás utánpótlássport Forray Gábor
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Vízilabda: Alaksza Kinga egy igazán elfoglalt tinédzser

Utánpótlássport
6 órája

Sportlövészet: kezdődik a junior-világbajnokság Suhlban

Utánpótlássport
23 órája

Kézilabda: Takács Maja három fronton is segítette a Győri ETO-t

Utánpótlássport
Tegnap, 13:01

Cselgáncs: ők indulhatnak a spanyolországi ifjúsági Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 9:00

Úszás: húsz fős magyar csapat utazik a junior Eb-re

Utánpótlássport
2026.06.16. 20:40

A hónap utánpótlásedzője: Sleisz Gabriella birkózótréneré a májusi díj

Utánpótlássport
2026.06.16. 16:34

Vízilabda: újabb hibátlan idényt zárt az UVSE ifjúsági leánycsapata

Utánpótlássport
2026.06.16. 15:01

Kézi: újra a legjobbak között bizonyíthatott a Veszprém az ifi BL-ben

Utánpótlássport
2026.06.16. 08:58
Ezek is érdekelhetik