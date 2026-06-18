Kosár: Románia ellen jön az első teszt az U20-as fiúknak az Eb előtt

Az U20-as lányok mellett a legidősebb utánpótlás-korosztály férfi kosárlabda-válogatottja is már javában készül a közelgő kontinenstornájára. Az U20-as fiúk július 10. és 19. között Pozsonyban szerepelnek majd B-divíziós Európa-bajnokságon, amelyre Forray Gábor együttese 16 fős kerettel másfél hete kezdte meg a nagyjából négy és fél hetes felkészülést az MKOSZ fehérvári edzőközpontjában.

„Az edzőtáborban látottak alapján eddig nagyon elégedett vagyok a játékosok hozzáállásával – kezdte Forray Gábor szövetségi edző, az Oroszlány NB I/A-csoportos felnőttcsapatának trénere az Utánpótlássportnak. – Bár a mentalitásukkal korábban sem volt probléma, hál'istennek mindenki úgy jön a válogatottba, hogy valóban megtiszteltetésként éli meg, hogy a címeres mezben szerepelhet.

Ami viszont hátráltatja a munkánkat, hogy többen a csapatból nincsenek hozzá szokva ahhoz a nagy intenzitáshoz és sebességhez, amit most elvárunk tőlünk a válogatottban.

Láthatóan a szezon közbeni klubmunka során sajnos nem kapták meg azt az intenzív terhelést, amiben jelenleg részesülnek, és ez pedig már kisebb sérülésekhez is vezetett néhányaknál. Emiatt kicsit lassabban adaptálódnak ahhoz a mércéhez, amit a szakmai stábunk pillanatnyilag támaszt feléjük, ugyanakkor nincs más választásunk,

nekünk a nemzetközi nívóhoz kell felnőnünk, szóval muszáj magasra tenni a lécet, ha szeretnénk versenyképesek lenni az Eb-n is.

Mindemellett azért azt is hozzátenném, hogy az elmondottak ellenére a keret többsége összességében jól veszi az akadályokat, különösen azokra – Lukácsi Gáborra és Mezőfi Márkra – gondolok, akik az NB I/A-csoportban edződnek hétről hétre. A felkészülés első időszakában igyekeztünk lerakni az alapokat, és a nagy sebesség, intenzitás, illetve agresszivitás melletti döntéshozatalok gyakorlására helyeztük a hangsúlyt, illetve hogy ilyen körülmények között is jól, pontosan tudjuk befejezni az akciókat. Azt is látni kell, hogy négy és fél hét alatt csodát már nem tudunk tenni, emiatt próbáljuk leegyszerűsíteni a játékunkat, hogy a meglévő repertoárunkat lehetőleg minél hatékonyabban tudjuk alkalmazni.

Van egy erős magja a csapatnak, viszont a gerincet inkább az elsőévesek, a 2007-es születésűek adják, akik az idei tapasztalatokkal felvértezve jövőre akár egy nagyot is villanthatnak majd az Eb-n.

Addig pedig mindent elkövetünk, hogy először az idei Európa-bajnokságon minél jobb helyezést érjünk el."

Forray Gábor Forrás: MVM-OSE Lions

A csapat lehetséges kulcsjátékosai közül Flasár Zalán biztosan nem állhat rendelkezésre a nyáron a válogatottban az amerikai egyetemi elfoglaltságai miatt, míg a másik meghatározó magasember, Rosta Péter ugyan elkezdte a legelején az edzőtábort, de jelenleg szintén hiányzik hasonló okból, viszont Amerikából visszatérve, ő a felkészülés második felében már csatlakozik a nemzeti csapathoz, így a tervek szerint az Eb-n is pályára léphet. Sérülés miatt Angyal Medárd válogatottbeli szereplése egyelőre kérdéses.

Az U20-as válogatott az első felkészülési mérkőzésein péntek és szombat délután (egyaránt 17 órától) az A-divíziós románokkal csap össze. Egy hét múlva a portugálok, majd az edzőtábor legvégén a grúzok ellen következik két újabb páros meccs a mieinknek, akik így hat találkozóval hangolnak az Eb-re.

„A románoknak ez a generációja kifejezetten erős, éppen ezért számunkra ez kiváló erőfelmérő lesz, hogy mindjárt az első tesztmeccseink alkalmával velük játszhatunk.

Azt vallom, hogy inkább keményebb, erősebb és fizikálisabb ellenféllel játszunk, mert akkor fog kijönni élesben, hogy miben kell még javulnunk. Ráadásul az Eb csoportkörében sem lesznek gyengébb riválisaink, muszáj szoknunk ezt a szintet és játékstílust.

Arra lesz kíváncsi leginkább, hogy az eddig gyakoroltakból mennyit és milyen minőségben tudunk majd bemutatni a pályán a románok ellen. Egyelőre még bő kerettel dolgozunk, még javában zajlanak az érettségik is, szóval ezeken, illetve még a jövő heti edzőmeccseken is igyekszünk majd mindenkinek lehetőséget adni, és felmérni a tudásukat minőségi csapatok ellen."

U20-as B-divíziós férfi Európa-bajnokság

2026. július 10-19., Pozsony (Szlovákia)

D-csoport: Hollandia, Magyarország, Bulgária, Albánia, Dánia

(Kiemelt képen: Lukácsi Gábor Forrás: FIBA)