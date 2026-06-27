Kézilabda: vereség a lengyelek ellen az U20-as női vb-n

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A magyar U20-as női kézilabda-válogatott Kínában szerepel ezekben a napokban világbajnokságon. A csapat az első két csoportmeccsét magabiztosan nyerte meg, Tajvan és Tunézia ellen sem volt esélye az ellenfélnek a pontszerzésre. Az eddigi legnagyobb erőfelmérő (vagy az első igazi?) azonban szombaton érkezett el, a szintén kettőből kettővel álló Lengyelország következett; a középdöntőbe jutás már mindkét gárdának megvolt, az összecsapás tétje a csoportelsőség volt, ezzel együtt az, melyik fél visz két pontot tovább a középdöntőbe.

A Bohus Beáta szövetségi edző vezette nemzeti csapat nem találata a játékát a meccs elején, a szakember folyamatosan próbálta megtalálni a megfelelő összeállítást, a játékosok azonban sokat hibáztak, így szinte folyamatosan előnyben voltak a lengyelek. Az első félidő végét emberelőnyben (egy rövid ideig kettősben) fejezhette be a magyar csapat, amely a szemszögéből nézve 8–11-re „jött fel” a szünet előtt. Ebben a harminc percben ötven százalék fölötti hatékonysággal védett a DVSC-s Majoros Gréta, ám ezt a pluszt nem tudta kihasználni az együttesünk.

A második játékrészt jóval nagyobb sebességgel és intenzitással kezdte a válogatottunk, amely az átlövő Pálmai Liza vezérletével (aki ebben a rövid szakaszban három szép gólt lőtt) négy perc alatt eltűntette a hátrányt, 12–12 volt ekkor az állás. Mégsem sikerült átbillenteni a javunkra, és a hajráig általában egy-két góllal a lengyelek jártak előrébb, és bár a 48. percben összejött az egyenlítés (20–20), a végjátékban az ellenfél ismét elhúzott, ráadásul egy ponton négy góllal is, innen már nem volt visszaút a magyaroknak, akik

27–25-re kaptak ki.

A végeredménnyel eldőlt, hogy a lengyelek zártak az első, a magyarok a második helyen a csoportban, így az előbbi visz két pontot tovább a középdöntőbe. A magyar válogatott az említett szakaszt hétfőn kezdi meg, 12.30-tól játszik a H-csoport első helyezettjével,

U20-as női kézilabda-világbajnokság, Csincsung, Kína

Csoportkör, 2. forduló



Magyarország–Lengyelország 25–27 (8–11)



Magyarország: Kriston K. 6, Fazekas V. 4, Pálmai L. 4, Kacsó N. 3, Szeibert A. 3, Fehér L. 2, Teplán K. 2, Vadkerti L. 2, Varga K. 2, Balázs B. 1, Keceli-Mészáros R. 1, Rédecsi P. 1, Seres L. 1, Szár E., Horváth Z. (kapus), Majoros G. (kapus).

A magyar válogatott csoportmérkőzései (magyar idő szerint):



Június 24., szerda, 5:45: Magyarország–Tajvan 46–10



Június 25., csütörtök, 5:45: Magyarország–Tunézia 32–24



Június 27., szombat, 8:00: Magyarország–Lengyelország 25–27





A középdöntő mérkőzésnapjai: június 29., 30.



Negyeddöntők: július 2.



Elődöntők, helyosztók: július 3.



Döntő, helyosztók: július 5.





A magyar női juniorválogatott kerete:



Kapusok: Majoros Gréta (DVSC SCHAEFFLER), Szilágyi Diána (FTC-Rail Cargo Hungaria), Horváth Zelda Rebeka (Győri Audi ETO)

Jobbszélsők: Teplán Korina Míra (MOL Esztergom), Balázs Bitia (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Jobbátlövő: Fazekas Virág (Sönderjyske, dán)

Irányítók: Keceli-Mészáros Renáta (Győri Audi ETO), Vadkerti Luca Alda (Szegedi NKE), Rédecsi Polett (Győri Audi ETO), Kriston Kira Daniella (Győri Audi ETO)

Beállók: Seres Liza (NEKA), Varga Katalin (DVSC SCHAEFFLER), Szár Evelin (Eszterházy SC)

Balátlövők: Szeibert Anna Rebeka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Pálmai Liza (Dunakanyar KKFT), Kacsó Noémi Petra (Dunakanyar KKFT)

Balszélsők: Fehér Luca Blanka (Motherson Mosonmagyaróvári KC), Táder Luca (FTC-Rail Cargo Hungaria)



Szövetségi edző: Bohus Beáta

Edző: Laluska Balázs