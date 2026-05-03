Kézilabda: két hely még kiadó a fiúbajnokságok négyes döntőiben

Az utolsó két fordulóhoz érkezett a Kelet- és a Nyugat-csoport alapszakasz-küzdelme az U20-as és az U18-as élvonalbeli fiú kézilabda-bajnokságban. A lebonyolítás szerint a korábbi évekhez hasonlóan mindkét oldalról az alapszakasz első két helyezettje jut be az évad végi (május 30. és 31. között Dabason megrendezendő) négyes döntőbe.

A két korosztályban egy olyan klubot találunk, amelynek mindkét csapata bejutott már a Final Fourba:

a PLER-Budapest az U20-asok között az eddigi huszonegy bajnokijából huszat megnyert,

egyetlen döntetlenje van, még októberből a Cegléd ellen. Császár Ferenc együttese egy évvel ezelőtt diadalmaskodott a korosztályos bajnokságban, az eddig mutatott forma alapján pedig jó eséllyel ismételhet. Ehhez persze a többi együttesnek is lesz egy-két szava: a fővárosiak mögött keleten még kiadó a második hely, amelyért az utolsó két meccs előtt a Szeged indul jobb pozícióból, 34 ponttal áll, míg az üldöző Ferencváros 33-mal, ráadásul az FTC még a PLER-rel is megmérkőzik májusban. Nyugaton már biztos, hogy a Veszprém Handball Academy (37 pont) és a NEKA (35) jut be a négyes döntőbe, a sorrend azonban még kérdőjeles: két kör van még az alapszakaszból, a következőben a veszprémiek hazai pályán fogadják a balatonbogláriakat. Ha a NEKA nyer, megelőzi a riválisát.

Az Éles KISE U18-asai (zöldben) Forrás: Veszprém HA/Wolf Attila

Az U18-as mezőnyben találjuk az egyetlen, még mindig hibátlan gárdát: a Széchenyi István Egyetem HT Éles, vagyis az Éles Kézisuli korosztályos csapata

mind a húsz eddigi mérkőzését megnyerte, így már az alapszakasz-győzelmét is bebiztosította.

„Szerencsére sérülések nem nagyon hátráltattak minket, szinte egész idényben ugyanazzal a huszonegy fővel tudtunk dolgozni – mondta nemrégiben a honlapunknakKovács György, a gárda vezetőedzője. – Rendkívül egységes társaság jött össze, amelynek remek a munkamorálja, ráadásul egyénileg is jó kvalitású kézilabdázóink vannak, akik között sokan nyerőemberek, akik a legnehezebb helyzetekben is elő tudnak lépni. A négyes döntőről nincs értelme beszélni, van még négy bajnokink addig; meccsről meccsre haladunk. A srácokat nem kell motiválni, hiszen imádják a kézilabdát.”

Könnyen lehet, hogy a másik veszprémi együttes, a Handball Academy követi majd a KISE-t, az akadémisták két ponttal előzik meg a harmadik NEKA-t, a következő körben találkoznak, a balatonbogláriaknak azonban az egymás elleni eredményt tekintve hétgólos hátrányt kellene ledolgozniuk, hogy előzzenek a tabellán.

Keleten tisztább a kép, a Ferencváros vezet (38 pont), a PLER-Budapest a második (37), mindkettő kvalifikált a Final Fourra, a sorrend viszont még kérdéses: a felek jövő szerdán találkoznak a Népligetben, parázs összecsapás várható.

