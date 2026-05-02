Kézilabda: Juhász-Tóth Zalán álma a veszprémi első csapat

Mezőtúron indult el a kézilabdázó Juhász-Tóth Zalán pályafutása. Mint oly sok más gyerek, több sportággal ismerkedett meg kiskorában, cselgáncsozott és focizott is, első osztályosként pedig a testnevelőtanára által ajánlott kézilabdaedzésen kötött ki. Első látásra szerelem volt. Fokozatosan lépegetett előre, előbb a térségben váltott klubot (játszott Tiszaföldváron, majd a Békés csapatában is), 2021-ben, 13 évesen azonban jóval messzebb került otthonról: csatlakozott a veszprémi Éles Kézisulihoz.

„Nem volt könnyű ez az időszak, Békés is nagyjából egy óra kocsiútra van tőlünk, de onnan még minden hétvégén haza tudtam jönni, Veszprémből viszont ez már nem működött, havonta egyszer, ha sikerült. Sokszor éreztem a család hiányát, de szerencsém volt, mert jó társaságba kerültem, és velük gyorsan telt az idő – emlékszik vissza a kezdetekre a 18. születésnapját múlt vasárnap ünneplő átlövő. – Iváncsik Tomiék nyári táborában korábban már dolgoztam a veszprémi akadémia edzőivel, és nem kellett sok idő, hogy átigazoljak. A kézilabda szempontjából úttörő vagyok a családomban, apa más sportokat űzött, anya énekkaros volt, én fogtam először labdát a kezembe. Az akadémiára kerülés után vált igazán komollyá a sport az életemben, bár arra tisztán emlékszem, hogy a motiváció korábban is megvolt,

nyolc és féléves koromban már kijelentettem apának, hogy profi szeretnék lenni.

Juhász-Tóth a veszprémi akadémián végigjárta a korosztályos csapatokat, a 2024/2025-ös évadban az NB I/B-s, jórészt utánpótláskorú játékosok alkotta fiókcsapatban is kisebb szerephez jutott, a jelenlegi idényben pedig már az együttes – amely jelenleg második a felnőttmásodosztályban – kulcsemberévé nőtte ki magát: 25 bajnokin 109 gólnál jár, ezzel a keret második legeredményesebbje, egyúttal az egyik leggólerősebb utánpótláskorú a bajnokságban.

„Rengeteget adott már eddig is az NB I/B, a beilleszkedés viszont nem volt egyszerű. A legutóbbi évadban sokkal nehezebb volt a dolgom, de erre az idényre már jobban fel tudtam venni a ritmust, több lehetőséget kapok, és azt igyekszem is kihasználni.”

Juhász-Tóth Zalán az Eger elleni, áprilisi NB I/B-s meccsen Fotó: Wolf Attila/Veszprém HA

Ráadásul nemcsak a hazai bajnokságban, hanem a nemzetközi porondon is megállja a helyét: tavaly tagja volt az EHF Youth Club Trophyban (vagyis az ifjúsági BL-ben) ezüstérmet szerző csapatnak, a sorozat idei kiírásában pedig ismét ott lehet a kölni négyes döntőben, miután a vezérletével az együttes megnyerte a selejtezőtornáját, amelynek legjobb játékosa is ő lett. A korosztályos válogatottban szintén számítanak rá, 2025-ben serdülőként az EYOF-on negyedik lett, az idén néhány hónap múlva az ifjúsági Eb-n debütálhat.

„Nem akarok semmit elkiabálni, de az utóbbi időszakban realizáltam, hogy jó irányba haladok. Többször is kaptam olyan visszaigazolást, amely óriási lökést adott: az első válogatott meccsem is hihetetlen büszkeséggel töltött el, de szívesen emlékszem vissza a tavalyi ifi BL négyes döntőjében a Barcelona elleni, fináléba jutásért megrendezett összecsapásra is. Említhetem a néhány hete rendezett selejtezőt is; az, hogy MVP-nek választottak, leírhatatlan érzés volt.

Azért dolgozom nap mint nap, hogy az első csapatban bemutatkozhassak,

míg a válogatottal az Eb lebeg a szemünk előtt. Veszprémben top játékosok alkotják az NB I-es gárdát, a világ egyik legjobb edzőjével, nem csoda, ha mindannyiunknak az a célunk, hogy a nyomukba érjünk. A felnőtt BL az álmom, de ha a kézilabdától elvonatkoztatok, boldog, nyugodt életet szeretnék élni, és azt, hogy a jelenlegi erős családi kötelék megmaradjon.”

(Kiemelt képünkön: Juhász-Tóth Zalán az ifjúsági BL-ben Forrás: Veszprém Handball Academy)