Nemzeti Sportrádió

Martin Chlumecky: Nincs még vége a bajnokságnak!

BODNÁR TIBOR
2026.05.02. 10:42
Martin Chlumecky szerint nagyon nem mindegy, milyen eredményekkel zárja az idényt a Kisvárda (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
NB I Martin Chlumecký labdarúgó NB I Kisvárda
Martin Chlumecky, a Kisvárda cseh védője szerint a mentalitásnak kell javulnia, hogy csapata a Kazincbarcika vendégeként Diósgyőrben lezárja rossz sorozatát.

Játszottak már nagyobb tétért mérkőzést a futballtörténelemben, mint a szombati Kazincbarcika–Kisvárda bajnokin, de legyünk megengedők, és lássuk, mi lehet motiváló a két újonc diósgyőri bajnokiján.

A barcikaiaknál az első „hazai” győzelem megszerzése a DVTK Arénában és a szép búcsú az „otthoni” környezettől; kisvárdai szempontból a hat nyeretlenül megvívott bajnoki sorozat lezárása, az első idegenbeli győzelem megszerzése 2026-ban, illetve az, hogy a Kazincbarcika lehet az egyetlen csapat, amelyet ebben a bajnokságban mindháromszor megverhet. (Az élvonal jelenlegi két legrosszabb formában lévő csapatának korábbi két mérkőzése egyaránt 1–0-s kisvárdai győzelmet hozott).

„Úgy emlékszem vissza az eddigi egymás elleni mérkőzéseinkre, hogy mindkettő nagyon kiegyenlített volt, apróságok döntöttek a javunkra – mondta megkeresésünkre Martin Chlumecky, a Kisvárda bal oldali védője, aki a múlt héten csereként pályára lépve a Diósgyőr ellen játszotta jelenlegi klubjában az 50. bajnoki mérkőzését. – Noha ők már kiestek, biztos vagyok benne, hogy semmit sem adnak ingyen, hasonlóan szoros meccset várok, mint amilyenek előzőleg voltak. Koncentráltnak kell lennünk, és meg kell mutatnunk a korábban minket jellemző csapatszellemet. Amióta Kisvárdára érkeztem még 2024 őszén az NB II-be, legutóbb fordult elő velem először, hogy csereként léptem pályára. Ez persze frusztrálóan hatott rám, mert a meccs nagyobb részében nem volt ráhatásom a történtekre. Bízom benne, hogy szombaton a kezdők között kapok lehetőséget.”

A Kisvárda jelenleg a legrosszabb időszakát éli a bajnokságban, korábban nem volt sorozatban háromnál több nyeretlen meccse, most pedig már hatnál tart. Mi a baj?

„Szerintem csak az utóbbi két meccsen, az MTK és a Diósgyőr ellen játszottunk kifejezetten rosszul, előtte nem volt különösebb gond a teljesítményünkkel, két dobogós csapat, a Ferencváros és a Debrecen ellen is elértünk egy-egy döntetlent ebben az időszakban – folytatta a 29 éves cseh légiós. – Mindannyiunknak tudatosítanunk kell, nincs még vége a bajnokságnak, ha nagyobb tét nincs is, a jobb helyezés eléréséért, a klub és a saját hírnevünkért, az esetleges új szerződésért játszunk. Arról nem beszélve, hogy sokkal jobb érzés kedvező eredményekkel zárni az évadot Az is motiváló lehet, hogy megszerezzük végre idei első idegenbeli győzelmünket és harmadszor is legyőzhetjük a Kazincbarcikát, de elsősorban a személyiségünket kell megmutatni, és azt, hogy ebben a helyzetben is tudunk koncentrálni.”

Nem tagja már a kisvárdai keretnek a két lejáró szerződésű, korábbi bosnyák válogatott légiós, Branimir Cipetic és Aleksandar Jovicic, akiktől a hét elején váltak el közös megegyezéssel. Jovicic egyébként sem játszhatott volna, mert az előző fordulóban megkapta az ötödik sárga lapját.

Martin Chlumecky (balra) biztos benne, hogy semmit sem ad ingyen a Kazincbarcika (Fotó: Czinege Melinda) 

LABDARÚGÓ NB I
32. FORDULÓ
Május 1., péntek
ZTE FC–Puskás Akadémia 1–3
Május 2., szombat
13.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
16.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)
19.15: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
Május 3., vasárnap
13.30: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
16.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. ETO FC

31

18

9

4

60–30

+30 

63 

  2. Ferencvárosi TC

31

19

5

7

59–31

+28 

62 

  3. Debreceni VSC

31

13

11

7

47–35

+12 

50 

  4. Zalaegerszegi TE

32

13

9

10

49–40

+9 

48 

  5. Paksi FC

31

13

8

10

55–43

+12 

47 

  6. Puskás Akadémia

32

13

6

13

41–41

45 

  7. Újpest FC

31

11

7

13

47–50

–3 

40 

  8. Kisvárda

31

11

7

13

35–46

–11 

40 

  9. Nyíregyháza Spartacus

31

10

8

13

44–54

–10 

38 

10. MTK Budapest

31

9

9

13

52–59

–7 

36 

11. Diósgyőri VTK

31

6

10

15

38–58

–20 

28 

12. Kazincbarcika

31

5

3

23

27–67

–40 

18 

 

 

