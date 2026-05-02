Férfi kézilabda: Ónodi-Jánoskúti öt gólt lőtt és hat gólpasszt adott

2026.05.02. 09:58
Ónodi-Jánoskúti Máté (Fotó: facebook.com/USAMNimesGard, archív)
kézilabda Sipos Adrián Palasics Kristóf Ónodi-Jánoskúti Máté
Ónodi-Jánoskúti Máté öt gólja és hat gólpassza ellenére az USAM Nimes Gard 33–28-ra kikapott a Sélestat Alsace HB otthonában a francia férfi kézilabda-bajnokság pénteki játéknapján.

 

A liga honlapja szerint Ónodi-Jánoskúti Máté csapata, a Nimes a pénteki vereség ellenére továbbra is a 11. a tabellán. Hanusz Egon és Szeitl Erik csapata, a Cesson-Rennes a tizedik, a Szűcs Bencét foglalkoztató USDK Dunkerque pedig a 13. helyen áll, négy fordulóval az idény vége előtt. 

Palasics Kristóf két védéssel, Sipos Adrián egy góllal zárt az MT Melsungenben, amely 30–22-es vereséggel távozott a Rhein-Neckar Löwen otthonából a német élvonalban.

 

Legfrissebb hírek

Európai kézilabdaligák: Hanusz Egon volt a Cesson-Rennes nyerőembere

Kézilabda
2026.04.30. 22:45

A vb-selejtező előtt rendezik a veszprémi kézilabdázás napját

Kézilabda
2026.04.30. 15:24

Remili nélkül játszik a Veszprém a Füchse Berlin ellen

Kézilabda
2026.04.30. 12:48

Mikler Roland: Csodák vannak, de ahhoz nem így kell játszanunk

Kézilabda
2026.04.29. 21:54

Tóth Edmond: Időben reagáltunk és keményen beleálltunk

Kézilabda
2026.04.28. 11:47

Európai kézilabdaligák: Hlogyik Petra 13 védéssel járult hozzá a Göppingen sikeréhez

Kézilabda
2026.04.25. 22:23

Európai kézilabdaligák: Hanusz három gólt, hét gólpasszt szerzett a PSG ellen

Kézilabda
2026.04.24. 22:29

Bartucz László: Tudtam, hogy fél évem lesz megmutatni magam

Kézilabda
2026.04.24. 10:19
Ezek is érdekelhetik