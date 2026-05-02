Férfi kézilabda: Ónodi-Jánoskúti öt gólt lőtt és hat gólpasszt adott

A liga honlapja szerint Ónodi-Jánoskúti Máté csapata, a Nimes a pénteki vereség ellenére továbbra is a 11. a tabellán. Hanusz Egon és Szeitl Erik csapata, a Cesson-Rennes a tizedik, a Szűcs Bencét foglalkoztató USDK Dunkerque pedig a 13. helyen áll, négy fordulóval az idény vége előtt.



Palasics Kristóf két védéssel, Sipos Adrián egy góllal zárt az MT Melsungenben, amely 30–22-es vereséggel távozott a Rhein-Neckar Löwen otthonából a német élvonalban.