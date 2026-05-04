Ivan Martinovic: Itt az ideje megmutatni, milyen jók vagyunk!

Együttese egyik legj a One Veszprém HC férfi kézilabdacsapatának horvát jobbátlövője, Ivan Martinovic, aki a Füchse Berlin elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő első, hazai meccsén nyolc gólt rámolt be az ellenfél kapujába, és akkor volt a legjobb, amikor csapata is: az utolsó húsz percben.

„A negyeddöntőben már a kölni négyes döntőbe jutás a tét, ami nekik is, nekünk is extra motiváció, mert százhúsz percünk van megmutatni, mire vagyunk képesek – mondta a Nemzeti Sportnak a 28 éves játékos. – Hosszúra nyúlt ez az idény, és mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy a csoportkörben nem játszottunk valami jól, szerintem most van itt az ideje megmutatni, milyen jók vagyunk! Az évad legfontosabb időszakában értük el a legjobb formánkat, amit a PSG, a Szeged és a Füchse ellen is bizonyítottunk.”

Az egyre összeszedettebben kézilabdázó Építők meggyőző játékkal múlta felül a PSG-t a BL rájátszásában, hetesekkel bizonyult jobbnak a kupaelődöntőben a hazai rivális Szegednél, a Berlin ellen ennél pedig ennél is többre volt szükség, hiszen a világ egyik legjobb csapatát a világ legjobb játékosa irányítja. „Nehéz dolgunk volt, de számítottunk is rá, a berliniek elképesztően kézilabdáznak, Mathias Gidsel pedig elég, ha hozza a szokásosat, és mint láttuk, hozta is… – folytatta Martinovic. – Mennyi is volt a vége, tizenhárom gólt szerzett a Veszprém Arénában? Fantasztikus a srác, ráadásul nemcsak ő, hanem a többiek is nagyon gyorsan játszanak, azonnal büntetnek, ha hibázunk vagy elrontunk egy lövést. Az edzőnk úgy küldött pályára minket, hogy ne eresszünk ki egy pillanatra sem, és mi is tudjuk, mire képesek, mert a csoportkörben két mérkőzést is elveszítettünk ellenük. Most hat napunk van felkészülni a visszavágóra, és elhisszük, hogy továbbjuthatunk!”

Úgy gondolja, a támadással egyik fél­időben sem volt gond, az első harminc percben 17, a másodikban 18 gólt szereztek, de a védekezésen javítani kellett a szünet után, mert az első félidőben kereken 20 gólt kaptak. Agresszívabb lett a védőfal, a hazaiak fontos pillanatokban ki tudták használni az adódó lehetőségeket, remekül működött a hét a hat elleni taktika, és Mikael Appelgren is remekelt a kapuban a második félidőben, a fordulás után tíz lövést védett ki.

„Nemcsak annyi történt, hogy védekezésben és támadásban is összezártunk, hanem elöl és hátul is tartottuk a magas szintet, nem adtuk fel, még akkor sem, amikor öt góllal vezettek ellenünk. Azért nem aggódtunk, mert pontosan tudtuk, olyan hangulatban és formában vagyunk, hogy vissza fogunk tudni jönni. És így is lett – tette hozzá a horvát játékos, aki a legszebb gólját az utolsó percben szerezte kínai figurából, Jehja el-Dera feladását a levegőbe felugorva megfogta, majd a labdát a kapuba vágta. – Ez az összjáték nem csak a véletlen műve volt, többször is gyakoroltuk, igaz, a kulcsfontosságú pillanatokban mindig nehezebb megvalósítani. Már hét-nyolc hónapja játszunk együtt, jobban ismerjük egymást, a csapattársam a szeme sarkából meglátta, hogy hova érkezem, tökéletes passzt adott, én pedig gólt szereztem belőle.”

Amikor rákérdeztünk arra, mi lehet az oka annak, hogy a Veszprém mostanában sokkal jobban játszik, mint az idény első felében, a világ egyik legjobb jobbátlövője azt felelte, szerinte csak időre volt szükségük, hiszen a nyáron hét-nyolc új játékos is érkezett a magyar bajnokhoz. Csak az összehasonlítás miatt: Berlinben ehhez képest szinte ugyanaz a csapat játszik már három-négy éve.

„Mindenkinek, még a legjobb játékosoknak is időre van szükségük, hogy megismerjék csapattársaik játékát, összecsiszolódjanak, és szerintem nekünk ennyi idő kellett. Már sokkal jobban ismerjük egymás stílusát, megtaláltuk az igazi örömöt, és azt a tüzet, ami bennünk van. Így kell folytatnunk!” – tette hozzá Ivan Martinovic.A Veszprém–Berlin BL-negyeddöntő visszavágóját május 6-án, szerdán 18.45-kor játsszák a tízezer fő befogadására képes Max-Schmeling-Halléban.