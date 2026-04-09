Vívás: Horváth Lotti megvédte címét, másodszor is világbajnok!

Az FTC párbajtőrözője, Horváth Lotti nagyszerű vívással aranyérmet szerzett a brazíliai Rio de Janeiroban zajló korosztályos vívó-világbajnokság kadétmezőnyében. Kovács Attila 17 esztendős tanítványa címvédőként érkezett a vb-re, hiszen tavaly Vuhsziban is az első helyet érdemelte ki. Ehhez méltóan ezúttal is fantasztikus formát mutatott, magabiztosan győzte le kihívóit. A negyeddöntőben a német ellenfelét 15:2-re intézte el, az elődöntőben pedig azzal az ukrán Alina Dmitrjukkal szemben nyert 15:12-re, akit tavaly a vb-döntőben győzött le.

Lotti aztán a döntőben is remekelt és az amerikai Natalya Cafassót múlta felül 15:8-ra, így címet védve a korosztályban.

Horváth Lotti a vb-döntőben Cafassót győzte le magabiztosan Fotó: Bizzi Team

A hazai sportági szövetség tájékoztatása szerint a Rióban a juniorok között is ötödik

Horváth Lotti az első magyar párbajtőröző, aki kétszeres kadétvilágbajnok lett.

Csütörtökön a juniorcsapatban ismét pástra lép.

„Az előző nap után ma úgy álltam oda, hogy szeretném élvezni a vívást, én akkor teljesítek jól, ha felszabadult vagyok – nyilatkozta Lotti a hazai szövetségi portál helyszíni tudósítójának. – Kijutottam a vébére, jól zárult a juniorversenyem, örülök, hogy itt vagyok.

Sikerült, amit elterveztem, és ez nagyszerű érzés.

Két napot már végigvívtam, reggel már úgy mentem a versenyre, hogy mindenem fájt. Ez az egy nap még menni fog, megpróbálom a legjobbamat nyújtani.”

„Lotti nagyszerű vívó, állandóan próbál fejlődni, valami újat hozni. Persze, mindig a legtöbbet akarjuk, de az különleges, hogy most is, és tavaly is a világbajnokságon sikerült hozni a csúcsformát. Egy sérülés nagyban akadályozta a szezonunkat, de ezen is túl tudtunk lépni. Felszabadultan hoztuk le a napot, szeretem a világbajnokságokat, maradjon is ez így” – mondta a kétszeres világbajnok nevelőedzője és edzője, Kovács Attila.

Horváth Lotti és mestere, Kovács Attila Fotó: Bizzi Team

Ami többieket illeti, a kadét lányok között Laskawy Lilit egy tus válaszottal el a legjobb 32-től, Süveg Erzsébet nem tudott asszót nyerni a főtáblán.

A kadét fiúknál Petrovszki Áron közel járt a világbajnoki éremhez.

A Budapesti Honvéd kitűnően teljesítő fiatalját a negyeddöntőben a japán Ando Kioszuke egyetlen tussal múlta felül. Dékány Patrik is egy tussal kapott ki a 16 közé kerülésért, Vörös Róbert pedig egy körrel korábban búcsúzott. Az aranyérem a francia színeket képviselő Hiroaki Toto nyakába került.

Csütörtökön a junior párbajtőrözől csapatversenyeivel zárul a vb.

