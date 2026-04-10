Vívás: bravúros ezüst és bronz a korosztályos vb zárásaként

Nagyszerű magyar szerepléssel ért véget a brazíliai Rio de Janeiróban rendezett kadét és junior vívó-világbajnokság, melynek zárónapján az idősebb korosztály párbajtőrözőinek csapatversenyeit rendezték meg.

A junior női párbajtőr-válogatottban az egy nappal korábban a kadétok között a második egyéni világbajnoki aranyát kiérdemlő Horváth Lotti mellett Gachályi Gréta és Kozma Laura vívott, míg a tavalyi egyéni junior-vb-ezüstérmes Nagy Blanka betegség – feltehetően ételmérgezés – miatt pihenni kényszerült.

A László István vezette válogatott a litvánok és a svájciak magabiztos legyőzése után Gachályi remeklésével a franciákat is felülmúlták (45:41) a negyeddöntőben. Az olaszok elleni elődöntőben aztán Horváth mellett Kozma is bizonyította sokra hivatottságát, és nagyszerű tusokkal segítette fináléba a csapatot a 45:40-es sikert hozó összecsapáson. A döntőben a csupa ázsiai származású vívókból álló Kanadával már nem tudták tartani a lépést a magyar lányok (26:45), akik így

bravúros ezüstérmet érdemelt ki.

Balról: Nagy Blanka, Kozma Laura, Horváth Lotti, Gachályi Gréta Fotó: Bizzi Team

„Nehéz szavakba önteni, mennyire nagyszerű ez a társaság, rendkívül büszke vagyok rájuk, egytől egyig, beleértve természetesen Blankát – idézi László Istvánt a hazai szövetségi portál. – Elveszítettük az egyik kulcsemberünket, és így is remek ezüstérmet nyertünk. A kivételes csapategység mellett ehhez kellett az is, hogy mindenki rendkívül fegyelmezetten vívjon, ha kellett, akkor bekkeltünk, ha kellett támadtunk. Jelen körülmények között kivételes ezüstéremnek tartom a mostanit.”

A junior férfi párbajtőrcsapat Antal Máté, Balázs Bence, Pelle Domonkos, Taivainen Bence összeállításban a chileiek és a kazahok legyőzésével kezdett, majd a hongkongiak elleni 45:32-es diadal már az elődöntőt jelentette. A négy között Izrael fiataljai kibabráltak a mieinkkel (45:41), ám a kínaiakkal szembeni bronzmérkőzésen semmit sem bíztak a véletlenre a fiúk, és

45:20-as diadal után állhattak a dobogó alsó fokára.

Balról: Taivainen Bence, Balázs Bence, Pelle Domonkos, Antal Máté Fotó: Bizzi Team

„Nagyon büszke vagyok a srácokra, megvallom őszintén, kicsit meg is könnyeztem ezt a bronzérmet – nyilatkozta Peterdi András válogatott edző. –Rendkívüli melót tettek bele a szezon során, nem csak ők négyen, valamennyi kerettagunk. Persze, az az elődöntős tüske bennem marad egy darabig. De ahogy abból felálltak a fiúk, az kivételes volt. Negyedikek voltunk az Eb-n és a tavalyi vb-n is, megfogadták a bronzmeccs előtt, hogy dobogósok lesznek. Aztán ez lett belőle, csak a legjobbakat tudom mondani róluk, mindannyian elvégezték a feladatukat.”

Magyarország egy-egy arany- és ezüst-, valamint két bronzéremmel zárta a vb-t, amelyen a legeredményesebb európai ország lett.

Kadét- és junior-világbajnokság, Rio de Janeiro.

Junior férfi párbajtőrcsapat, 45 induló. A legjobb 16 közé jutásért: Magyarország-Chile 44:23 (Pelle +12, Antal +7, Taivainen +1, Balázs +1).

Nyolcaddöntő: Magyarország-Kazahsztán 45:38 (Pelle +4, Antal +2, Balázs +1, Taivainen 0).

Negyeddöntő: Magyarország-Hongkong 45:32 (Taivainen +6, Antal +4, Pelle +3).

Elődöntő: Magyarország-Izrael 41:45 (Balázs +2, Antal 0, Pelle -2, Taivainen -4).

A 3. helyért: Magyarország-Kína 45:20 (Taivainen +13, Antal +9, Pelle +3).

Végeredmény: 1. Egyesült Államok, 2. Izrael, 3. Magyarország (Antal Máté, Balázs Bence, Pelle Domonkos, Taivainen Bence, válogatott edző: Peterdi András, edzők: Somfai Péter, Bojti Dániel, László István, Peterdi András).



Junior női párbajtőrcsapat, 36 induló. A legjobb 16 közé jutásért: Magyarország-Litvánia 45:24 (Gachályi +11, Kozma +7, Horváth +3).

Nyolcaddöntő: Magyarország-Svájc 45:35 (Gachályi +10, Horváth +2, Kozma -2).

Negyeddöntő: Magyarország-Franciaország 45:41 (Gachályi +8, Kozma -2, Horváth -2).

Elődöntő: Magyarország-Olaszország 45:40 (Horváth +5, Kozma +5, Gachályi -5).

Döntő: Magyarország-Kanada 26:45 (Gachályi -3, Horváth -6, Kozma -10).

Végeredmény: 1. Kanada, 2. Magyarország (Gachályi Gréta, Horváth Lotti, Kozma Laura, Nagy Blanka, válogatott edző: László István, edzők: László István, Peterdi András, Kovács Attila, Kovács László, Serra Bendegúz), 3. Egyesült Államok.

